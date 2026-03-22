El 'sablazo' en un bar en Las Palmas de Gran Canaria: 12 euros por un Arehucas blanco

Un simple ticket de bar puede acabar generando un debate inesperado en internet. Es lo que ha ocurrido con una cuenta de 23,70 euros correspondiente a varias consumiciones en un bar ubicado en un centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria, que en los últimos días se ha viralizado en redes sociales.

La imagen del recibo fue compartida por el usuario de la red social X (antes Twitter) El Fonil (@uby77). En ella se puede ver el desglose de las bebidas consumidas y el precio final con impuestos incluidos.

Lo que podría haber pasado desapercibido como una cuenta más de bar terminó generando conversación entre cientos de usuarios, que analizaron el precio de cada producto. Especialmente el coste de una copa de ron Arehucas blanco con refresco, que aparece en el ticket con un precio de 12 euros.

El ticket que ha llamado la atención en redes

El recibo muestra varias consumiciones habituales en cualquier establecimiento de hostelería: dos cafés y dos copas combinadas. Sin embargo, la diferencia entre el precio de los cafés y el de las bebidas alcohólicas ha sido uno de los aspectos más comentados.

Según el ticket compartido en redes, las consumiciones registradas fueron:

1 cortado corto — 2,00 euros

— 2,00 euros 1 espresso largo — 1,80 euros

— 1,80 euros 1 copa Tanqueray 0.0 con tónica Schweppes — 7,90 euros

— 7,90 euros 1 copa de ron Arehucas blanco con refresco 7 Up — 12,00 euros

El subtotal de estas consumiciones alcanza 22,15 euros. Sobre esa cantidad se aplica un 7 % de IGIC, el impuesto indirecto propio de Canarias, que suma 1,55 euros adicionales.

De esta forma, el total final que aparece en el ticket es de 23,70 euros.

El precio de la copa de Arehucas genera indignación

Aunque el total de la cuenta no resulta especialmente elevado para cuatro consumiciones, el precio del combinado de ron ha sido el detalle que más comentarios ha provocado en redes sociales.

Muchos usuarios centraron sus críticas en los 12 euros que cuesta el Arehucas blanco con refresco, una cifra que algunos consideran alta tratándose de un ron canario muy conocido.

Entre las reacciones que se pudieron leer en la publicación destacan comentarios como: “¿12 euros por un Arehucas blanco con 7Up? Pero si eso es lo que cuesta la botella en el supermercado.”; “los cafés a 2 euros ya son lo normal… pero lo del ron me parece una locura.” o “un ron canario a 12 euros la copa… algo no cuadra.”

Otros usuarios también ironizaban sobre el precio del combinado: “A ese precio espero que el hielo venga tallado a mano.” o “la tónica o el refresco debía de ser premium, porque si no no lo entiendo.”

Aunque la atención se centró en el ron, los cafés del ticket tampoco pasaron desapercibidos. El cortado aparece con un precio de 2 euros, mientras que el espresso largo cuesta 1,80 euros.

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En esta cuenta, el impuesto añadido asciende a 1,55 euros, que se suman al subtotal de las consumiciones hasta alcanzar los 23,70 euros finales.