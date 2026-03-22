Santa Catalina, La Isleta y Vegueta: tres ubicaciones vetadas para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Desde que las mascaritas volvieron a la calle en 1976 tras cuatro años de dictadura el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido un carácter errante, con mil y una ubicaciones. Unas veces por pura inercia ante el crecimiento de la fiesta, puro ensayo y error, y otras de manera obligada por las circunstancias. Tras la sentencia desvelada esta semana, son ya tres las zonas de la ciudad que están vetadas para poder celebrar las carnestolendas.

Los problemas entre los carnavales y la justicia comenzaron en 2002. Esa fue la primera edición que los vecinos de Santa Catalina llevaron a los tribunales. Los mogollones llevaban en descenso desde finales de los 90 ante la irrupción de los conocidos como «chandaleros», grupos de jóvenes que solo acudían a la fiesta para agredir y buscar pelea. En principio, el acuerdo quedó en trasladar las verbenas al intercambiador y dejar en mínimos los chiringuitos del Parque Blanco. La guerra entre el Ayuntamiento y los vecinos continuó en 2006, 2011, 2012 y 2014.

Traslado a 'guantánamo' en 2013

En 2013 el Ayuntamiento intentó mover la fiesta a la plaza de la Música sin éxito. Los carnavaleros bautizaron el recinto cerrado con vallas como «guantánamo». Tras volver a Santa Catalina, en 2015 los vecinos obtienen la victoria. El Parque Blanco queda definitivamente vetado. A partir de esa edición ambas partes alcanzan un acuerdo, por lo que los mogollones podían seguir celebrándose en el intercambiador con el escenario orientado hacia La Isleta -en dirección contraria a las viviendas-.

Ayuntamiento y vecinos siguieron negociando año tras año la ubicación en el intercambiador hasta 2023. Tras la pandemia, al Consistorio le fue imposible recuperar los acuerdos que habían alcanzado año atrás. Carnaval tomó entonces la decisión de llevar los mogollones a la denostada plaza de la Música.

Imagen de archivo de los últimos mogollones, de 2024, en la zona de Belén María. / Juan Castro

En 2024, ya con el cambio de dirección artística -Josué Quevedo tomó el relevo a Israel Reyes- y la necesaria mudanza del escenario por las obras de la Metroguagua en Santa Catalina, los mogollones recalan en La Isleta. Esta edición, con un escenario en Manuel Becerra, los chiringays en los Patos y la feria en la plaza de La Luz, fue llevada a los tribunales por los vecinos. Por el momento, el juez les ha dado la razón, por lo que estas ubicaciones en La Isleta quedarían vetadas. No obstante, el Ayuntamiento ha recurrido la sentencia.

Carnaval de día en Vegueta

Mientras los problemas en la zona Puerto se multiplicaban, la organización probó un revulsivo descentralizador para la fiesta: un Carnaval de día en Vegueta. La idea fue un éxito, pero los vecinos pronto comenzaron a pedir atenuar las molestias. Finalmente, llevaron la edición de 2019 a los tribunales; el TSJC les dio la razón al considerar que no había medidas correctoras posibles. La autovía del Guiniguada quedaba así vetada.

La fiesta sigue pendiente de una nueva causa, en este caso contra la edición de 2025. De ganar los vecinos la querella, el Carnaval quedaría también vetado del Refugio -donde lleva haciéndose la feria dos años- y el mercado del Puerto -el único lugar del actual circuito carnavalero que sigue sin estar vetado-.