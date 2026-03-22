Semana Santa: la talla del Cristo resucitado sale por primera vez desde la Catedral de Canarias

El fervor religioso saldrá a las calles de Las Palmas de Gran Canaria en Semana Santa, y en esta ocasión, con novedades que prometen superar a las del año pasado. Uno de los principales cambios es el traslado del pregón de Santa Ana al Gabinete Literario para acercarse a la ciudadanía y ofrecer un enfoque más social a esta cita que será el pistoletazo de salida para la festividad religiosa. Asimismo, en el Domingo de Resurrección la talla del Cristo Resucitado saldrá por primera vez de la Catedral de Canarias en una procesión que finalizará en su templo, la parroquia de Santo Domingo.

El pregonero de esta edición será Fernando Canellada, director de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, que marcará el inicio de la Semana Santa capitalina el próximo jueves 26, a las 20:00 horas. El acto se mueve de Santa Ana al Gabinete Literario para conseguir una mayor relación con la sociedad y, de esta manera, traspasar el ámbito netamente litúrgico para conseguir llegar a uno más cultural. También incorpora una nueva ruta para la procesión del Cristo de la Resurrección, cuya figura saldrá por primera vez de la Catedral de Canarias para llegar a su templo, la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Una peregrinación que pasará por la calle Obispo Codina, Espíritu Santo, San Agustín, Doctor Chil, García Tello y la plaza de Santo Domingo. La figura será trasladada de su iglesia a Santa Ana la noche anterior a las 19:30 horas. Este cambio busca dar importancia a la resurrección de Jesús, un momento clave y emotivo que cierra la Semana Santa.

Ampliación de Los Nazarenos

Asimismo, Los Nazarenos de Vegueta, una de las procesiones con más afluencia de público, amplía su recorrido hacia San Agustín para luego regresar a su templo. Por tanto, el recorrido suma una hora más de fervor para los devotos de estos pasos. «Posiblemente, sea una de las procesiones más vistosas», apunta el presidente del Consejo de Hermandades, Lino Chaparro. Al ser una imagen cargada por los propios costaleros, la decisión entrañaba más complejidad, pero finalmente la cofradía tomó la decisión de abrirse camino por San Agustín, donde se ubican las hermanas que cuidan a los enfermos, por lo que es una parada cargada de simbolismo.

José Pérez Curbelo

Sobre el conjunto de la Semana Santa, Chaparro asegura que la cita se ha convertido en un éxito en los últimos años. «Desde los años 80 ha sufrido un cambio sustancial y cada día la evolución ha sido paulatina, pero cada vez con más fervor», apunta Chaparro. Es más, asegura que constantemente los feligreses piden aumentar el número de procesiones que salen en el programa, sin embargo, explica que las condiciones económicas no lo permiten. «El Consejo, junto con la Diócesis, está en el camino de evolucionar dentro de lo que tenemos, a cosas mejores que cumplan con las expectativas de devoción de los católicos de Las Palmas de Gran Canaria», reflejó.

Más asistencia

El presidente del Consejo recuerda que en los años 70 la Semana Santa capitalina sufrió un importante bajón de participación después de que el negocio turístico se trasladará al Sur. «La gente se iba para el Sur y abandonó las procesiones», detalló Chaparro. Ante la falta de público se unificaron las procesiones en la Magna, celebrada el Viernes Santo, una procesión interparroquial que surgió por la necesidad de juntar a los feligreses, y que hoy se ha convertido en una de las más multitudinarias. Sin embargo, a principio de los 80 un grupo de andaluces decidieron formar una cofradía al estilo andaluz, y a partir de esa necesidad surgió la Cofradía de la Esperanza de Vegueta. Para Chaparro, esta procesión fue la «punta de lanza» para reconectar con los fieles y recuperar la asistencia.

Ahora, observa el presidente, la asistencia es «tremenda» y asegura que todos los años crece. A lo largo de todos los barrios de la ciudad hay unas 40 procesiones y aunque aquellas que tienen lugar en el casco antiguo son las más multitudinarias, en cada zona los recorridos entrañan una gran importancia religiosa y simbólica para sus vecinos.

Además, Chaparro destaca que en los últimos años cada vez hay más turistas que asisten a la cita. «No solo la población católica italiana y polaca que vive en Canarias (que es muy grande), asiste a estos actos, sino muchos extranjeros que están de vacaciones en el Sur y vienen a las procesiones», explica. De hecho, el presidente recuerda que en el vía crucis que celebraron hace unos días había alemanes, daneses y polacos. «Es un factor social, hay un tejido humano muy grande dependiendo de esto», considera.

También pone sobre la mesa el factor económico y social que implica para la ciudad la celebración de este período litúrgico: «No son una tontería o el refugio de algunos locos, es un bien cultural, económico, turístico y social para la ciudad, es algo muy importante y a lo mejor todos deberíamos de ser más conscientes».