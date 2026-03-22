Unidad Integral de la Mujer en Hospitales Universitarios San Roque

La salud de la mujer requiere una atención especializada, coordinada y basada en la prevención, el diagnóstico precoz y los tratamientos más avanzados. Con este objetivo, Hospitales Universitarios San Roque es único en la sanidad privada de Canarias en disponer de una Unidad Integral de la Mujer, un modelo asistencial que reúne en un mismo entorno hospitalario todas las especialidades necesarias para el cuidado integral de la salud femenina.

La Unidad incluye Oncología Integral, Ginecología, Ginecología Oncológica, Cirugía Ginecológica Robótica (próxima implantación), Cirugía General de mama, Diagnóstico por Imagen en Patología de Mama y Medicina Nuclear, con un amplio equipo multidisciplinar que trabaja de forma coordinada para ofrecer diagnósticos rápidos, tratamientos personalizados y un seguimiento completo de cada paciente.

Todo en un mismo hospital

Hospitales Universitarios San Roque es el único hospital privado de Gran Canaria que dispone de un servicio de Oncología Integral destinado a la mujer, con todos los recursos necesarios para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral del cáncer de mama y ginecológico en un mismo centro. Este modelo asistencial implica un servicio completo de oncología para la mujer, lo que significa que puedes realizar todo tu proceso en un mismo lugar, sin desplazamientos ni esperas innecesarias. Desde el diagnóstico hasta el tratamiento, incluyendo cirugía, quimioterapia y seguimiento, todo está coordinado para que te sientas acompañada en cada paso.

Cirugía reconstructiva

Cirugía ginecológica mínimamente invasiva por laparoscopia y colposcopia

Cirugía general de mama altamente precisa, gracias a la radioterapia intraoperatoria y la detección del ganglio centinela

Hospital de día oncológico con quimioterapia

Diagnóstico rápido y preciso

La unidad de Diagnóstico por la Imagen de mama cuenta con tecnología avanzada y pruebas esenciales para la salud de la mujer que permiten detectar cualquier problema de forma precoz, especialmente en el diagnóstico de la patología de mama. Entre ellas destacan:

Ecografía y doppler color

Mamografía convencional

Mamografía con contraste

Biopsias de mama y ganglio centinela

Resonancia magnética con contraste

PET-TAC y SPECT-TAC

Estas pruebas permiten detectar de forma precoz cualquier alteración y ofrecer un diagnóstico más preciso, clave para iniciar el tratamiento cuanto antes. Además, cada caso es valorado por un equipo de especialistas que decide de forma conjunta cuál es el mejor tratamiento para ti.

Tratamientos menos invasivos y recuperación más rápida

Uno de los grandes avances de la unidad es el uso de técnicas quirúrgicas menos agresivas, que permiten una recuperación más rápida y con menos molestias en la cirugía general de mama y la cirugías ginecológicas. Esto se traduce en menos tiempo de ingreso, más seguridad y mejores resultados para las pacientes.

Un equipo que te acompaña

La Unidad Integral de la Mujer cuenta con un equipo médico con gran experiencia en todas las áreas, altamente especializado, formado por profesionales de reconocido prestigio que trabajan de forma coordinada para cuidar de tu salud. Entre ellos se encuentran:

Dr. Pedro Lara, Oncología Radioterápica, y Dra. Elena Vicente, Oncología Médica.

Dr. José Carlos Antela y Dra. Purificación Muñoz, Diagnóstico por Imagen de Patología de Mama.

Dr. Francisco Cabrera y Dra. Virginia Benito, Ginecología y Ginecología Oncológica.

Dr. Víctor Vega y Dr. Ramón Téllez, Cirugía General especializada en patología mamaria.

Dra. Lili Ramón Valcárcel, Medicina Nuclear.

Todos ellos trabajan junto a un amplio equipo de especialistas en sus áreas, respaldados con cuidados de soporte como UCI, Urgencias, Cardiología, Neumología, Anestesiología, Anatomía Patológica, Medicina Interna, Enfermería Oncológica, etc.

Pensada para ti

El acompañamiento va más allá del tratamiento médico. Las pacientes cuentan con apoyo nutricional, psicológico y seguimiento personalizado durante todo el proceso. Porque no se trata solo de curar, sino de cuidar. La Unidad Integral de la Mujer de Hospitales Universitarios San Roque está diseñada para que cada mujer reciba una atención completa, cercana y humana, con la tranquilidad de estar en manos del mejor equipo.

En la Unidad ponemos a disposición de las pacientes apoyo nutricional, psicológico y seguimiento personalizado durante todo el proceso único hospital privado de Gran Canaria con un servicio de Oncología Integral para la mujer