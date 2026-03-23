Arucas y Guía, los municipios de Gran Canaria donde más resisten los matrimonios

Los matrimonios tienen menos futuro en Canarias que en Castilla y León, pero más que en Baleares. Así lo reflejan los últimos datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial, que vuelven a situar al Archipiélago en el podio del desamor con 4.617 demandas por separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales en 2025, un 11,8% menos que el año anterior, lo que le hace perder el liderato y situarse como la segunda región española con más rupturas.

Sin embargo, entre islas e incluso por municipios la resiliencia de las parejas también cambia. A la cola se sitúa Arona (Tenerife), que con una tasa de 236 demandas por cada 100.000 habitantes es la región canaria que más pleitos ingresó de este tipo. Dicho partido judicial también engloba los municipios de Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide. Le siguen, en este ranking, las regiones más pobladas de la Isla: Santa Cruz de Tenerife (227) y San Cristóbal de La Laguna (220).

En Gran Canaria, el partido que lidera las rupturas es la capital, que también comprende las localidades de San Mateo y Santa Brígida, con 230 demandas por cada 100.000 habitantes. Los siguientes que registran una tasa más alta son Telde (192) y San Bartolomé de Tirajana (183).

Arona es la región canaria que más pleitos ingresó de este tipo

En el otro extremo, los matrimonios que mejor resisten a las adversidades en la provincia de Las Palmas son los de Arucas (146) y Santa María de Guía (150), donde la litigiosidad por este tipo de separaciones presenta un alto contraste.

Pero si hay una región donde la media cae en picado con respecto al resto del Archipiélago esa es Valverde (El Hierro), que con apenas 100 pleitos por cada 100.000 habitantes se aleja de la estadística regional e incluso de la estatal, la cual se sitúa en 172 rupturas.

En Canarias hubo, de media, 205 rupturas matrimoniales por cada 100.000 habitantes. Se trata de la primera vez en siete años, desde 2019, en la que las Islas no cierran el ejercicio como la comunidad con mayor porcentaje de disoluciones, tras ser superada por Baleares con una tasa de 208. El podio lo cierra Murcia, con una diferencia de 18 puntos con respecto al Archipiélago.

Tasas más bajas

En cambio, las tasas más bajas se registraron en Castilla y León (144), Madrid (151) y el País Vasco (153). Hubo un descenso generalizado del 11,7% respecto al número de demandas por disolución matrimonial debido a la gran caída que experimentaron los divorcios no consensuados, de un 24,7% en comparación con la bajada del 3% de los acordados.

En cuanto a las separaciones matrimoniales registradas en 2025, las no consensuadas (784) se redujeron un 22,1%, mientras que el decremento de las consensuadas (2.167) fue del 8%. Las nulidades, por su parte, continúan siendo el modelo menos frecuente con 72 casos en 2025, un 14,3% más que en 2024, año en el que fueron 63.

Guarda y custodia

Aumentaron de igual forma las demandas de modificación de las medidas consensuadas por las parejas después de completar los trámites del divorcio. En 2025 los tribunales españoles ingresaron 13.591 pleitos de este tipo, un 4,2% más que el año anterior. En cambio, cayeron un 22,1% las demandas para cambiar las medidas no consensuadas, que alcanzaron la cifra de 25.248.

También hubo un incremento interanual, aunque leve, del número de demandas por la guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, que fueron un total de 23.318, lo que representa una subida del 0,8%. En cambio, las no consensuadas, que sumaron 22.302, disminuyeron un 21,8% con respecto a los datos de 2024.

Los pleitos por rupturas matrimoniales copan buena parte de la actividad judicial en Canarias, que ya de por sí registra la tasa de litigiosidad más alta del país desde hace seis años. El número de asuntos ingresados en los tribunales del Archipiélago ha aumentado hasta un 38% en el periodo comprendido entre 2020 y 2024.