Un curso sobre Inteligencia Artificial posiciona a Las Palmas de Gran Canaria como punto de encuentro tecnológico

El concejal de Turismo, Pedro Quevedo, asistió este lunes a la inauguración del Spring Course 2026, celebrado en el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y organizado por la asociación estudiantil BEST Las Palmas (Board of European Students of Technology).

El curso internacional, bajo el título ‘Dentro de la IA: donde los datos se vuelven inteligentes’ sitúa a la capital grancanaria como un espacio de debate tecnológico en torno al análisis de datos y la Inteligencia Artificial, con aplicaciones orientadas a la eficiencia urbana y la sostenibilidad.

Durante el acto, Quevedo explicó que el respaldo del Ayuntamiento, a través de Turismo LPA, responde a una estrategia dirigida a fortalecer el tejido empresarial y profesional de la ciudad.

En este marco, destacó la relevancia de iniciativas que “reconocen y dan visibilidad al esfuerzo en formación universitaria” del alumnado, así como su capacidad para adaptarse a los cambios asociados a la implantación de la Inteligencia Artificial.

Quevedo puso en valor el papel de los futuros ingenieros en la construcción de una ciudad "inteligente y sostenible" y defendió la necesidad de facilitar condiciones que favorezcan el desarrollo del talento joven, como el acceso a la vivienda y a empleos con calidad salarial. “El talento de nuestros jóvenes es el motor que nos permite avanzar hacia el mejor modelo de ciudad”, afirmó.