Guaguas Municipales cierra 2025 con cifras récord de viajeros: más de 56 millones de usuarios

El consejo de administración de Guaguas Municipales aprobó este lunes, por unanimidad, el cierre del ejercicio económico 2025, en un año marcado por el aumento sostenido de la demanda. La compañía pública de transporte atribuye parte del crecimiento a la política de gratuidad de los bonos para residentes. Durante 2025, la empresa registró 56.589.875 viajeros, lo que supone 1.757.370 usuarios más que en 2024 y un incremento del 3,20%. Subrayan que los datos afianzan la tendencia iniciada en 2022, con un aumento acumulado del 60,65% en los últimos tres años, que equivale a más de 21 millones de viajeros adicionales en el periodo asociado a la gratuidad.

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, señaló que el crecimiento de la demanda ha exigido un refuerzo de recursos humanos y materiales. En este sentido, la plantilla media de conductores pasó de 605 en 2024 a 655 en 2025.

Además, la compañía incorporó 26 nuevos vehículos. Por su parte, el director general, Miguel Ángel Rodríguez, destacó la gestión de los recursos en un contexto de incertidumbre. Guaguas Municipales cerró el ejercicio con 73,06 millones de euros de gastos y 79,33 millones de ingresos.

Estructura financiera reforzada

En el apartado financiero, la memoria anual señala que los resultados, apoyados en la inversión municipal y en la financiación vinculada a los fondos europeos Next Generation, han reforzado la estructura de la compañía. Los fondos propios aumentaron en más de 6,2 millones de euros, hasta situarse en 36,1 millones, mientras que el patrimonio neto creció en más de nueve millones, alcanzando los 58,7 millones.

En el ámbito operativo, el informe de gestión detalla la entrada en servicio de 26 nuevas guaguas: seis articuladas de 18 metros, 10 eléctricas de 9,5 metros y otras 10 de 12 metros. Estas incorporaciones se enmarcan en el objetivo de mantener una edad media de flota equilibrada y avanzar en la eficiencia energética del servicio.

Además, a través de programas europeos como Innobus-Tur, la empresa ha continuado introduciendo mejoras orientadas a la experiencia del cliente y a la capacidad operativa, con la implantación de pantallas informativas a bordo, sistemas de videovigilancia y herramientas de captación y análisis de datos para optimizar progresivamente la oferta.

En relación con la MetroGuagua, la compañía señala que mantiene el cumplimiento de los compromisos con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) derivados del préstamo suscrito en 2017, al haber alcanzado en 2025 todos los ratios de solvencia exigidos por la entidad.

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Sobre la evolución del proyecto, el informe apunta que, ante los retrasos acumulados en la ejecución de las obras, se ha optado por implementar "mejoras progresivas" en la red de líneas para trasladar beneficios de forma gradual a los usuarios, mientras el proyecto estratégico continúa su desarrollo.