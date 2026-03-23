La Minilla reverdece: 57 nuevas plantas para la ladera del barrio

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Parques y Jardines, ha iniciado la rehabilitación de los espacios verdes de la ladera de La Minilla con una intervención que aplica el cambio de modelo en la gestión del arbolado urbano recogido en el Plan Director del Arbolado, aprobado recientemente.

Los trabajos han incluido la retirada de los restos de una antigua hilera de Hibiscus, que presentaba bajas en la alineación y un avanzado estado de envejecimiento. Con esta medida, el consistorio busca que el césped pueda colonizar el espacio hasta la acera, para lo que se ha ampliado el sistema de riego y se ha realizado una resiembra selectiva.

La actuación también ha contemplado la retirada de restos de Carpobrotus, conocido como uña de gato y catalogado como invasor en Canarias. Según el Ayuntamiento, su eliminación se está ejecutando de forma progresiva en distintos puntos de la ciudad.

Nuevos ejemplares

En los espacios liberados se han incorporado 57 nuevos ejemplares vegetales: 7 de Tipuana tipu, especie de gran porte y copa amplia; 30 de Thevetia peruviana y 20 de Plumbago capensis, con el objetivo de aportar cobertura y una transición más visible en el entorno mientras se desarrolla y consolida el resto del arbolado.

La selección de especies, explica el Consistorio, responde al primer Plan Director de Arbolado Urbano del municipio, que apuesta por marcos de plantación más generosos y por especies de desarrollo amplio. El objetivo es facilitar un crecimiento más naturalizado y, con ello, reducir necesidades de intervención que puedan afectar a la fortaleza del arbolado.

La concejala Gemma Martínez Soliño, responsable de Parques y Jardines ha señalado que “los árboles que hoy se plantan en La Minilla son los refugios climáticos del mañana: regulan la temperatura, reducen el efecto isla de calor, mejoran la calidad del aire y generan espacios de convivencia más saludables”. En esta línea, el Ayuntamiento vincula este enfoque con el nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes en el que trabaja, cuyas bases técnicas incorporarán las premisas del Plan Director para ajustar la gestión del verde urbano a las necesidades de la ciudadanía y su convivencia.