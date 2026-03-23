Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca ThereseCarmelo RamírezSucesos en CanariasSemana SantaUD Las Palmas
instagramlinkedin

Parques y Jardines

La Minilla reverdece: 57 nuevas plantas para la ladera del barrio

Parques y Jardines amplía el riego y reimplanta césped hasta la acera tras retirar una alineación deteriorada de hibiscos

Técnicos de Parques y Jardines rehabilitan la ladera de La Minilla.

Técnicos de Parques y Jardines rehabilitan la ladera de La Minilla. / LPR

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Parques y Jardines, ha iniciado la rehabilitación de los espacios verdes de la ladera de La Minilla con una intervención que aplica el cambio de modelo en la gestión del arbolado urbano recogido en el Plan Director del Arbolado, aprobado recientemente.

Los trabajos han incluido la retirada de los restos de una antigua hilera de Hibiscus, que presentaba bajas en la alineación y un avanzado estado de envejecimiento. Con esta medida, el consistorio busca que el césped pueda colonizar el espacio hasta la acera, para lo que se ha ampliado el sistema de riego y se ha realizado una resiembra selectiva.

La actuación también ha contemplado la retirada de restos de Carpobrotus, conocido como uña de gato y catalogado como invasor en Canarias. Según el Ayuntamiento, su eliminación se está ejecutando de forma progresiva en distintos puntos de la ciudad.

Nuevos ejemplares

En los espacios liberados se han incorporado 57 nuevos ejemplares vegetales: 7 de Tipuana tipu, especie de gran porte y copa amplia; 30 de Thevetia peruviana y 20 de Plumbago capensis, con el objetivo de aportar cobertura y una transición más visible en el entorno mientras se desarrolla y consolida el resto del arbolado.

La selección de especies, explica el Consistorio, responde al primer Plan Director de Arbolado Urbano del municipio, que apuesta por marcos de plantación más generosos y por especies de desarrollo amplio. El objetivo es facilitar un crecimiento más naturalizado y, con ello, reducir necesidades de intervención que puedan afectar a la fortaleza del arbolado.

Noticias relacionadas y más

La concejala Gemma Martínez Soliño, responsable de Parques y Jardines ha señalado que “los árboles que hoy se plantan en La Minilla son los refugios climáticos del mañana: regulan la temperatura, reducen el efecto isla de calor, mejoran la calidad del aire y generan espacios de convivencia más saludables”. En esta línea, el Ayuntamiento vincula este enfoque con el nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes en el que trabaja, cuyas bases técnicas incorporarán las premisas del Plan Director para ajustar la gestión del verde urbano a las necesidades de la ciudadanía y su convivencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  2. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  3. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  4. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  5. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  6. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  7. Asombro en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria por la inesperada aparición de un pulpo manta
  8. “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento

La Minilla reverdece: 57 nuevas plantas para la ladera del barrio

La Minilla reverdece: 57 nuevas plantas para la ladera del barrio

Operación ratas y cucarachas: el tratamiento intensivo para combatir las plagas en Las Palmas de Gran Canaria

Operación ratas y cucarachas: el tratamiento intensivo para combatir las plagas en Las Palmas de Gran Canaria

Semana Santa: la talla del Cristo resucitado sale por primera vez desde la Catedral de Canarias

Semana Santa: la talla del Cristo resucitado sale por primera vez desde la Catedral de Canarias

Las Palmas de Gran Canaria devuelve 700.000 euros en ayudas al empleo

Las Palmas de Gran Canaria devuelve 700.000 euros en ayudas al empleo

Las Palmas de Gran Canaria busca soluciones para tratar las algas y evitar la pérdida de arena

Las Palmas de Gran Canaria busca soluciones para tratar las algas y evitar la pérdida de arena

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, las Fallas o Sanfermines en jaque: las denuncias vecinales cercan las fiestas de las grandes ciudades

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, las Fallas o Sanfermines en jaque: las denuncias vecinales cercan las fiestas de las grandes ciudades

Santa Catalina, La Isleta y Vegueta: tres ubicaciones vetadas para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Santa Catalina, La Isleta y Vegueta: tres ubicaciones vetadas para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Medicina Estética en Kala by HPS: Cuando lo que no ves también importa

Medicina Estética en Kala by HPS: Cuando lo que no ves también importa
Tracking Pixel Contents