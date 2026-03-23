Las Palmas de Gran Canaria extiende el contenedor marrón a Costa Ayala

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, ha iniciado esta semana la instalación del contenedor marrón para la recogida selectiva de residuos orgánicos en el barrio de Costa Ayala, en el distrito Tamaraceite, San Lorenzo, Tenoya.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, que este lunes visitó el estand informativo junto al concejal de Coordinación Territorial, Alexis Rodríguez, señaló que el consistorio “continúa extendiendo el contenedor marrón en la ciudad, facilitando a la ciudadanía la separación de la materia orgánica y mejorando el sistema de recogida selectiva”. Según explicó, el despliegue busca un servicio “más eficiente, cercano y adaptado a los barrios”. Además, animó a los vecinos y vecinas a utilizar el nuevo recurso y a implicarse en el cuidado del entorno.

Inicios

Desde su implantación en diciembre de 2023 en Mercalaspalmas y en las Escuelas Municipales Infantiles, el contenedor marrón ha permitido recoger más de 892.100 kilos de residuos orgánicos. Estos residuos se han trasladado al Ecoparque, gestionado por el Cabildo de Gran Canaria, para su tratamiento y transformación en compost destinado al uso agrícola.

Las 100 primeras personas registradas se les entregará de forma gratuita un cubo de 15 litros y 20 bolsas biodegradables

Con esta incorporación, ya son 23 los barrios de los cinco distritos que cuentan con este servicio. El contenedor marrón está presente en Los Tarahales, Ciudad Jardín, la urbanización Montalex (San Lorenzo), La Galera, Las Coloradas, La Minilla, Cuatro Cañones, San Antonio, El Polvorín, la urbanización Santa Margarita (carretera de Los Hoyos), San Francisco de Paula, Lomo Apolinario, San Francisco, El Zardo, Casa Ayala, Nueva Isleta, Guanarteme, Altavista, Monteluz, Zurbarán, Fincas Unidas, San Nicolás y Costa Ayala. A esta lista se sumará en las próximas semanas el barrio Cañada Honda.

Registro

Durante esta semana, el Ayuntamiento ha habilitado un estand informativo en Costa Ayala para resolver dudas, ubicado en la calle Mar Mediterráneo, en la zona de isleta del Centro de Salud. En ese punto, los residentes pueden inscribirse para obtener el llavín que permite el acceso a los contenedores marrones. Este trámite también puede realizarse de forma telemática a través de la web municipal.

Además, a las 100 primeras personas registradas en la oficina instalada en cada barrio se les entregará de forma gratuita un cubo de 15 litros y 20 bolsas biodegradables, con el objetivo de facilitar y fomentar el uso del contenedor marrón.

El quinto contenedor está destinado a la recogida de restos orgánicos como sobras de platos cocinados, restos vegetales de cocina, pieles y huesos de fruta, restos de carne, pescado y marisco —crudos o cocinados—, alimentos estropeados o caducados, productos lácteos, cáscaras de huevo y frutos secos, pan y bollería, granos y cereales, posos de café, filtros usados y bolsas de infusión, así como papel de cocina y servilletas sucias. También se pueden depositar pequeñas ramas y restos de poda, hojas y flores, corchos de botellas, serrín, virutas de madera e hilos naturales.