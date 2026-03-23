Las Palmas de Gran Canaria presenta el plan ‘Ocúpate’: empleo y formación para 15 personas sin hogar
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pone en marcha un plan de formación y empleo de seis meses para 15 personas sin hogar, con apoyo del Cabildo y el Imef
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de las áreas de Empleo y Bienestar Social, ha puesto en marcha un plan de formación y empleo dirigido a personas sin hogar.
La iniciativa está subvencionada por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, cuenta con una financiación de 300.000 euros y la desarrolla el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (Imef).
Inicio del programa y duración
El proyecto comenzó a ejecutarse el 20 de febrero y tiene una duración de seis meses. Durante ese periodo, 15 personas en situación de sinhogarismo, desempleadas, inscritas como demandantes de empleo y empadronadas en el municipio, recibirán formación teórica y práctica mientras desempeñan trabajo real como personal de limpieza.
Formación y tareas previstas
El programa contempla la contratación de las 15 personas participantes para realizar tareas de limpieza, además de formación en competencias clave de nivel 2 y 3 en Lengua y Matemáticas.
El itinerario incluye también nociones complementarias en primeros auxilios, Desa, uso de maquinaria de limpieza, manipulación de productos químicos, manejo de transpaleta y carretilla de mano, sociedad de la información, igualdad de género, habilidades sociales, orientación laboral y prevención de riesgos laborales.
Acompañamiento social y perfil técnico
De forma paralela, el plan incorpora la contratación de tres personas como técnicos en integración social y cuenta con un auxiliar administrativo, con el objetivo de apoyar el seguimiento y la coordinación del programa.
Programa piloto con continuidad
El concejal de Empleo, José Eduardo Ramírez, señaló que el Imef actúa como herramienta municipal para impulsar la empleabilidad y mejorar la formación de personas con mayores dificultades de inserción.
"Una vez más, el Imef demuestra su importancia como principal herramienta del Ayuntamiento para impulsar la empleabilidad y la ocupabilidad de la ciudadanía palmense, mejorando la formación y las condiciones de vida de aquellas personas que, por su situación social, más lo necesitan”, subrayó.
Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, enmarcó el plan como una vía para facilitar procesos de inclusión social y laboral. Desde el Cabildo de Gran Canaria, el consejero de Empleo, Juan Díaz, indicó que ‘Ocúpate’ se plantea como un proyecto piloto, con la intención de repetir nuevas ediciones y valorar su extensión a otros municipios de la isla.
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