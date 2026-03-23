El PP lleva al Pleno la prevención ante armas blancas en Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha anunciado que su grupo defenderá en el pleno ordinario del viernes 27 de marzo una moción para impulsar medidas específicas de prevención frente a los delitos cometidos con armas blancas y para estudiar la ampliación de la dotación de dispositivos eléctricos de control tipo táser entre los agentes de la Policía Local que prestan servicio en la vía pública.

Delgado enmarca la iniciativa en la "preocupación ciudadana" por la seguridad en la capital grancanaria, acrecentada tras el asesinato del propietario del bar Zumilandia, en Schamann, apuñalado cuando cerraba su negocio en la calle Pedro Infinito. A juicio de la edil, este hecho ha generado conmoción en el barrio y ha vuelto a poner el foco sobre el incremento de robos y agresiones en la zona.

“La alcaldesa, Carolina Darias, no puede seguir instalada en la autocomplacencia mientras los vecinos viven con inquietud lo que está ocurriendo en sus barrios. Lo que pasó en Schamann nos ha golpeado y obliga a reaccionar con seriedad, con medios y con determinación”, sostiene Delgado, que añade que otras zonas como Arenales padecen “problemáticas similares”.

Balance de criminalidad

La portavoz popular afirma que la moción incorpora datos “especialmente preocupantes” del último balance de criminalidad del Ministerio del Interior. Según expone, los homicidios dolosos y asesinatos consumados pasaron de 0 a 8 entre 2024 y 2025, mientras que los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria aumentaron de 167 a 207 en el mismo periodo. Además, la iniciativa señala un incremento de los robos con violencia e intimidación, con 496 casos en 2025 frente a 353 en 2015.

“Estamos hablando precisamente de los delitos que más alarma social generan, de los que más sensación de inseguridad trasladan a la población y de los que exigen una respuesta más clara por parte de las administraciones. No se trata de utilizar la seguridad como arma partidista, sino de reconocer una realidad y actuar antes de que sea todavía peor”, añade Delgado.

Campañas de control

La propuesta plantea, por un lado, promover campañas de control y retirada de armas blancas en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad, dentro del marco legal vigente. Por otro, propone estudiar el refuerzo de los medios de autoprotección de la Policía Local mediante una mayor dotación de dispositivos táser, incorporando formación específica, protocolos de uso y criterios objetivos para su distribución entre las unidades que más lo necesiten.

Para Delgado, “la seguridad se protege con prevención, con presencia policial, con medios adecuados y con decisiones valientes”, y reclama una política municipal “más pegada a la calle” y más comprometida con los agentes que intervienen en situaciones de riesgo.