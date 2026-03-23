Instructores portuarios de África y Europa se forman en el Puerto de Las Palmas en gestión portuaria hasta el 25 de marzo
La Autoridad Portuaria de Las Palmas organiza el taller de coaching de la red francófona de TrainForTrade, un programa de la Unctad que busca fortalecer la gestión portuaria en países en desarrollo
El Puerto de Las Palmas acoge hasta el 25 de marzo una nueva edición del programa internacional TrainForTrade Port Management Programme, impulsado por la Unctad (agencia de Naciones Unidas) para mejorar la capacitación y el desempeño de comunidades portuarias en países en desarrollo. La actividad se celebra en Las Palmas de Gran Canaria y reúne a cerca de 20 participantes vinculados a la red francófona del programa.
Participan responsables e instructores portuarios procedentes de Camerún, Costa de Marfil, Yibuti, Gabón, Guinea, Haití, Mauritania, Senegal, Togo y Túnez, según la información facilitada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Coaching pedagógico para instructores portuarios
El encuentro se articula en talleres intensivos de capacitación pedagógica. En esta edición, 13 instructores portuarios completan 40 horas de formación especializada dirigidas por representantes de la Unctad, con un enfoque práctico basado en intercambio de experiencias y actualización de métodos de enseñanza aplicados a la gestión portuaria.
La programación incluye ocho módulos centrados en preparación docente, definición de objetivos pedagógicos, uso de plataformas digitales de formación, técnicas de presentación, habilidades de facilitación y metodologías participativas. Las sesiones combinan presentaciones, ejercicios en grupo, simulaciones y dinámicas de trabajo.
El papel del Puerto de Las Palmas en la cooperación técnica
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, señaló que la celebración de este taller vuelve a situar al puerto como punto de encuentro para la cooperación técnica y la transferencia de conocimiento entre Europa y África en el ámbito marítimo-portuario. También vinculó la iniciativa con la formación como herramienta para reforzar capacidades en las comunidades portuarias.
Cifras y alcance de la red francófona
La edición celebrada en Las Palmas de Gran Canaria corresponde al taller de coaching de la red francófona, actualmente activa en diez países miembros. De acuerdo con los datos aportados en el encuentro, los puertos participantes suman más de 87 millones de toneladas de tráfico portuario y superan los 3,1 millones de TEU anuales.
Un programa creado en 1996 con redes internacionales
El programa TrainForTrade, creado en 1996 por la Unctad, busca fortalecer la gestión portuaria mediante redes de cooperación entre instituciones públicas, privadas e internacionales. En la información difundida por la organización se indica que el programa opera en 28 países miembros y ha formado a más de 6.000 gestores portuarios de 80 países, incluidos 22 países menos desarrollados, a través de tres redes lingüísticas activas en África, Asia, Europa y América Latina.
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