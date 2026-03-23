Operación ratas y cucarachas: el tratamiento intensivo para combatir las plagas en Las Palmas de Gran Canaria

Siete tipos de raticidas y fumigación contra los insectos: esta es la fórmula para hacer frente a las ratas y cucarachas en Las Palmas de Gran Canaria. El último contrato para el control de plagas en la ciudad arrancó el pasado mes de octubre con un "tratamiento intensivo" y revisiones periódicas en la red de alcantarillado, las zonas ajardinadas y las palmeras de los cinco distritos. Para ello, se están utilizando biocidas registrados en la Dirección General de Salud Pública y homologados por la Unión Europea.

Productos seguros

La jefa de las cuadrillas de desratización y desinsectación, Carmen Ojeda Rivero, explica que los tratamientos son indoloros para las ratas y seguros para la ciudadanía, además de las mascotas. De hecho, matiza que sería muy raro el envenenamiento accidental, para empezar, porque habría que ingerir grandes cantidades.

"Es un producto que tiene una amargura bastante grande y el animal, si se lo echa a la boca, lo escupe sobre la marcha. Un perro es mucho más grande que una rata, tendría que comer kilos", asegura Ojeda, a lo que añade: "Siempre se ponen ocultos para evitar daños a los animales domésticos".

Tratamientos en el alcantarillado

El trabajo que realiza en la red de alcantarillado, junto a su compañera Moneiba de la Nuez, comienza levantando las tapas con un imán para introducir cebos que contienen veneno anticoagulante. Antes de volver a colocar la tapa, deben fumigar la zona con un insecticida que actúa al contacto, aturdiendo a las cucarachas hasta que mueren.

El insecticida que utilizan tiene un "efecto tumbador" diferente al de otros productos "más baratos" que solo sirven para ahuyentar a las cucarachas. En este caso, los insectos que caminan por la superficie donde se ha aplicado el tratamiento se aturden poco a poco hasta morir. Su impacto tiene una duración que oscila entre los 15 y 20 días.

Tipos de raticidas e insecticidad

Las cuadrillas realizan esta labor a diario en las distintas calles de la ciudad. Su previsión es regresar a cada zona en un periodo de cuatro o seis meses para hacer un seguimiento, rociar insecticida otra vez y evaluar si es necesario renovar los cebos, dependiendo de la cantidad que se hayan comido los roedores.

Disponen de tres tipos, todos con el mismo efecto anticoagulante que reseca al animal hasta que muere. La variedad contribuye a que sigan siendo efectivos, ya que las ratas tienen mayor facilidad para identificar y evitar el veneno cuando siempre es el mismo.

Uno de ellos tiene textura de cereal, otro está hecho de una pasta fresca y el tercero tiene mayor resistencia a la humedad, por lo que es mejor para los sistemas de saneamiento, donde se concentran ratas más grandes. Igualmente son susceptibles de encontrarse en las redes de alumbrado.

Trabajos de desratización en la zona del parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Al revisar los cebos colocados en intervenciones anteriores, Ojeda indica que es buena señal encontrarlos intactos, ya que significa que "cada vez van comiendo menos y el problema va disminuyendo". Por el contrario, en caso de haberse acabado, hay que reponerlos o aumentar la cantidad.

La tipología de los productos empleados varía en función de las condiciones de cada espacio. En las zonas ajardinadas, por ejemplo, suele aplicarse una especie de espuma anticoagulante en los agujeros por donde podrían pasar los roedores. Cuando estos caminan por encima, su piel absorbe el veneno.

Prevención, gestión de residuos e incidencias

La concejala de Salud Pública, Carmen Luz Vargas, asegura que el nuevo contrato ha "triplicado" el número de actuaciones con respecto al mismo periodo del año pasado. Destaca el "trabajo integral que se está haciendo en calles y plazoletas", con el que no solo pretenden eliminar los focos, sino hacer labores de prevención.

Para que estas acciones sean más efectivas, es necesario que la ciudadanía colabore en la gestión adecuada de los residuos orgánicos y que no alimente a los animales callejeros. Si los roedores disponen de distintas opciones para alimentarse, preferirán la comida antes que los venenos y su población aumentará, atraída por la comida.

Así lo explica la concejala: "No somos conscientes de que las plagas se acercan a las ciudades por el gran incremento de basura que acumulamos y los desperdicios de alimentos que se tiran". Además, recuerda que "la ordenanza municipal prohíbe" dar de comer a los animales de la calle.

Para mejorar el servicio, que tiene una capacidad para "acudir antes de 48 horas" cuando se da un aviso ciudadano, la concejala invita a la cuidadanía a comunicar sus incidencias a través del correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es o el teléfono 928 448 745.