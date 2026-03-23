El rincón perfecto para los amantes del dulce está en Las Palmas de Gran Canaria: sirven los crookies más grandes de la isla

En la capital grancanaria hay establecimientos que ofrecen propuestas gastronómicas que llaman la atención por su originalidad e innovación. Es el caso de Moonkies, un local que ha elaborado la crookie más grande de Canarias

El creador de contenido gastronómico @manufoodhunter ha visitado recientemente el local y ha compartido la experiencia con sus seguidores, enfrentarse al reto de comerse más de 3 kilos de crookie. "Sin duda una de las mayores locuras que he visto", asegura.

Un dulce gigante

La crookie es una mezcla de croissant y cookie. En este caso, el dulce pea 3,4 kilos, "es el dulce más grande que me he encontrado en la isla", comenta. Es una opción pensada para compartir o para los más atrevidos como el tiktoker gastronómico.

El dulce se prepara empezando por el croissant elaborado desde cero, que posteriormente se rellena con diferentes cremas, en este caso de pistacho, chocolate blanco y crema de cacahuete. A continuación , se cubre con masa de cookie tanto en el interior como en el exterior y se añaden toppings al gusto del cliente, como cubanito, galleta oreo y galleta dinosaurios. Par culminar el postre una vez ha salido del horno, se le añaden las mismas salsas que en el interior, "dando como resultado una auténtica bestialidad".

Producto casero con ingredientes de calidad

Todos los productos que elaboran en el local son caseros, desde la masa de cada producto, apostando por la materia prima de calidad. Además de la crookie, el local también ofrece una versión más pequeña y otros dulces como cookies que son al especialidad de Moonkies, cinnamon rolls, tartas variadas o tortitas.

Una parada obligatoria en al isla para los amantes del dulce o para quienes quieran ponerse a prueba intentando el reto del creador de contenido.

Horario y ubicación

Se encuentra en la calle Simancas, 70, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,9 estrellas en Google, aunque no tenga muchas reseñas, las que tiene reflejan la satisfacción de quienes han probado sus dulces.

Abre de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, mientras que los sábados reduce su horario abriendo a las 10:00 horas. Los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.