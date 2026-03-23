La transformación de Guanarteme: la demolición de una vivienda abre la plaza de América al nuevo bulevar de La Ballena

La demolición del número 17 de la calle Vergara permitirá unir la futura plaza de América con el bulevar situado sobre el curso del barranco de La Ballena. La operación forma parte del proceso de transformación que está sufriendo esta parte del barrio de Guanarteme. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado los trabajos mediante un negociado sin publicidad a Graval AG por un valor de 39.760 euros.

La vivienda a demoler consta de dos plantas y 222 metros cuadrados. Registrado en el catastro en 1950 y con un mal estado de conservación, el inmueble lleva tapiado desde la pandemia. La parte trasera de la parcela da directamente al tramo del cauce del barranco de La Ballena que todavía permanece al aire libre.

La demolición de este inmueble permitirá completar la urbanización del arranque del bulevar sobre el barranco junto a la plaza de América, que será más grande de lo que es actualmente. Para ello, habrá primero que soterrar el cauce. Los trabajos de canalización quedaron desiertos el pasado mes de octubre, por lo que el Ayuntamiento deberá volver a sacar el proyecto a licitación.

El proyecto salió a concurso el año pasado por 452.230 euros. Según cálculos de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas, el presupuesto se encontraba un 30% por debajo del precio de mercado, de ahí que ninguna empresa quisiera presentarse.

Canal de hormigón entre América y Vergara

Los trabajos consisten en crear un canal de hormigón armado entre la plaza de América y la calle Vergara, por donde discurriría el caudal del barranco en caso de precipitaciones intensas. Se trata de un tramo de 80 metros de longitud cuya canalización tendrá cuatro metros de base por 2,3 metros de alto. Los técnicos han obtenido estas dimensiones tras calcular el periodo de retorno de lluvias torrenciales en la ciudad.

La obra cuenta con financiación a cargo del Plan de Cooperación del Cabildo. Actualmente, este tramo del barranco se encuentra encauzado por muros tradicionales de mampostería de principios del siglo pasado. Además, la mayoría de antiguas edificaciones de esta manzana han sido demolidas dentro del proceso de transformación urbana de Guanarteme.

Una vez se haya efectuado la canalización el Ayuntamiento podrá hacer la continuación del bulevar ya existente en la manzana entre las calles Vergara y Castillejos. También permitirá ampliar la plaza de América -actualmente una simple rotonda con una forma extraña- por su flanco noroeste. La demolición de la vivienda citada permitirá que el nuevo pasaje tenga el mismo ancho.

Número 22 de la calle Vergara

La manzana siguiente en dirección hacia Las Canteras es la única donde el bulevar está prácticamente terminado. Tan solo queda por demoler el número 22 de la calle Vergara. En este caso, el Ayuntamiento inició el pasado mes de noviembre la expropiación forzosa del número 22 de Vergara por valor de 973.814 euros, a repartir entre ocho herederos.

Vista del bulevar sobre el barranco de La Ballena desde la calle Vergara. / ANDRES CRUZ

En cuanto a la manzana siguiente, entre Castillejos y Simancas, el bulevar se ejecutará junto a la construcción de un edificio de 11 plantas tras la demolición de dos naves existentes en la esquina entre Simancas y Almansa por parte de los promotores. En esta misma Actuación de Dotación (AD) quedaría pendiente en forma de cuña una casa de dos plantas cuya expropiación forzosa también aprobó el Ayuntamiento de la capital el pasado diciembre con un justiprecio de 540.415 euros.

Por último, quedaría por rematar la AD-07 entre Simancas y Secretario Padilla, la más cercana a la playa. Esta es totalmente de ejecución pública y para ello será necesario llegar a un acuerdo con el Gobierno de Canarias al ocupar la mayor parte del espacio la sede del archivo central de la Consejería de Hacienda, un edificio de 4.202 metros cuadrados que en su día fue la fábrica de tabaco Jean.

Fiscalía de Medioambiente

La construcción de este bulevar entre la plaza de América y La Cícer no ha estado exento de polémicas. Para ejecutar el tramo entre Vergara y Castillejos fue necesario desviar 15 metros el cauce del barranco. Los vecinos llevaron la actuación ante los tribunales en 2019 sin éxito. No obstante, a finales del año pasado, la Fiscalía de Medioambiente admitió a trámite una denuncia contra este mismo desvío y el posible lucro obtenido por parte de la promotora que ejecutó la obra y, posteriormente, levantó un edificio de 11 plantas.

El propósito de este bulevar será esponjar el barrio de Guanarteme. Esta zona de la capital grancanaria carece de zonas verdes de importancia, de ahí que el Plan General de Ordenación contemple crear un espacio libre en detrimento del suelo edificable -el cual está siendo compensado al permitir construir en altura-.