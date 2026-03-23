Zárate se moviliza para evitar el cierre de la Escuela Infantil Las Folías

El cierre inminente de la Escuela Infantil Las Folías, en Las Palmas de Gran Canaria, ha despertado la indignación entre las vecinas y vecinos del barrio de Zárate. Tal y como ha anunciado la Consejería de Bienestar Social, el centro autonómico permanecerá abierto hasta que finalice el curso escolar 2025-26 y se reubique al personal en otras dependencias infantiles, donde se prevé reforzar los servicios. La Asociación Vecinal Social y Cultural Zárate ha manifestado a través de un escrito que esta decisión es un "ataque directo a la conciliación de cientos de familias" de forma "unilateral y sin diálogo".

La presidenta de la asociación vecinal, Vanesa Tejera, asegura que Las Folías es un recurso que no solo ofrece servicios fundamentales para "muchas familias de escasos recursos", sino que también "forma parte de la historia del barrio" con más de 60 años a sus espaldas. En esa línea, la secretaria de la asociación, Teresa Ramírez Fleites, manifiesta que esta escuela es "un beneficio no solo para el barrio de Zárate, sino para todo el Cono Sur", debido a que apenas hay otros dos centros infantiles en la zona.

Junto a los Comités de Empresa para la Consejería de Bienestar Social, la asociación ha emprendido una recogida de firmas para evitar que se produzca el cierre. Su iniciativa también da respuesta a una situación homóloga en la Escuela Infantil Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, dependiente del Gobierno de Canarias.

Disminución de matrículas y agilización de sustituciones

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez González, explica que esta decisión se debe a que "se han ofertado más plazas de las que se cubren" a lo largo de los últimos años, disminuyendo las inscripciones en las escuelas infantiles. Tal y como expone, se ofertaron un total de 920 matrículas para el curso 2024-25, de las cuales se ocuparon 750. Por su parte, este año solo se han cubierto 679.

Rodríguez asegura que la intención de la Consejería al cerrar los dos centros es reorganizar al personal, agilizar las sustituciones en caso de baja y "optimizar los recursos para atender a los niños de 0 a 3 años". De este modo, y sin tener que realizar ningún despido, afirma que se podría contar con "dos educadoras de apoyo en casi todas las escuelas infantiles".

La directora matiza que en todo caso se cumplirá con las ratios establecidas mediante la apertura de nuevas aulas. "Ahora mismo hay aulas cerradas en otras escuelas infantiles que son más grandes y que, por falta de personal, no pueden acoger a esos niños", indica.

Diferencia de posibilidades

La presidenta del comité de empresa para la Consejería de Bienestar Social, Nazaret Alonso Hernández, asegura que todavía "hay niños que se encuentran en lista de espera" para acceder a su primera etapa educativa en un centro infantil. Asimismo, sentencia que el cierre de esta escuela se traduce en que "los niños de la zona tengan menos posibilidades" frente a otras áreas de la ciudad.

Entre sus quejas se encuentra la tardanza de las sustituciones en caso de baja, que en el caso de Las Folías ha significado estar "meses sin tener cocinero". Por ello, asegura que han tenido que recurrir a un catering externo.