El Club LA PROVINCIA reabre sus puertas con la Escuela Luján Pérez

El Club LA PROVINCIA reabre sus puertas el viernes 27 de marzo a las 18.00 horas con la exposición de la Escuela de Arte Luján Pérez dedicada al centenario de la muerte del poeta Alonso Quesada.

Patrocinado en esta ocasión por Canaragua el Alonso Quesada, una inspiración recoge 22 trabajos realizados por Alby Guerra, Birgitta Edenborg, Alejandro Stock, Juan Báez, Orlando Hernández, Manolo García, Claudia Díaz, Juan Cabrera, Mar Guillén, Juan Guillermo Manrique, Sara Delisau, Rosa Felipe, Francisco Ramírez, Susa Pérez, Gema Sánchez, Juan Cabrero, Carmelo García, María Luisa Tray, José Riquelme, Davide Abbati, Salvador Sánchez y Yolanda Pérez.

Esta muestra abrirá sus puertas entre las 18.00 y 20.00 horas de lunes a viernes hasta el próximo día 17 de abril. Las instalaciones del Club LA PROVINCIA, en la calle León y Castillo, 39, han experimentado una importante transformación para contar con dos grandes salas diáfanas. Una para exposiciones y otra para eventos.

La colección, creada con apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, rinde tributo a una de las figuras más representativas de la literatura hecha en Canarias del siglo XX. El nombre real de Alonso Quesada era Rafael Romero Quesada y nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1886. Formó parte de la denominada Generación de los Tres, junto a Tomás Morales y Saulo Torón.

Su obra se caracteriza por una mirada crítica, irónica y profundamente humana de la realidad. En su literatura reflejó la vida cotidiana de la sociedad canaria de su época. También abordó temas como la burocracia, la monotonía laboral y la frustración personal. Entre sus obras más conocidas destaca Crónicas de la ciudad y de la noche en la que retrata el ambiente de Las Palmas. También escribió poesía, narrativa y teatro, con gran versatilidad.

Cartel de la exposición. / LP/DLP

La poesía de Alonso Quesada evolucionó desde el modernismo hacia una expresión más íntima. A pesar de su talento, no obtuvo gran reconocimiento en vida. Murió en 1925 a los 39 años con una obra breve pero intensa. Tras su muerte, su figura fue revalorizada por la crítica. Hoy es considerado un autor clave de la literatura canaria contemporánea. Su legado influye en generaciones posteriores de escritores del archipiélago. Alonso Quesada es todavía una voz imprescindible para entender la identidad cultural canaria.

El Club LA PROVINCIA, fue creado como Club Prensa Canaria en febrero de 1980 y constituye una de las instituciones socioculturales más relevantes de Las Palmas de Gran Canaria. Su trayectoria está profundamente vinculada a la evolución de la vida social de la isla, configurándose como un espacio de encuentro, debate y difusión de ideas. Su origen se remonta, en la segunda mitad del siglo XX, a un contexto en el que el desarrollo de los medios de comunicación comenzaban a consolidarse como pilares fundamentales de la sociedad moderna.

Nació con el objetivo de crear un foro donde la ciudadanía pudiera intercambiar ideas y reflexionar sobre la actualidad. Desde sus inicios, el club no solo se concibió como un lugar de reunión, sino como motor dinamizador de la vida cultural en Canarias.

Ubicado en un enclave estratégico de Las Palmas de Gran Canaria, pronto se convirtió en un punto de referencia para la celebración de conferencias, presentaciones de libros, exposiciones y mesas redondas. Ahora trata de abrirse a todo tipo de actividades. Su compromiso con la pluralidad y la libertad de expresión consolidó su identidad como institución abierta, participativa y comprometida con los valores democráticos.

La Escuela Luján Pérez constituye una de las instituciones artísticas más emblemáticas de Canarias, especialmente en el ámbito de la formación plástica y la renovación cultural del archipiélago en el transcurso del siglo XX.

Fundada en Las Palmas de Gran Canaria en 1918, su creación respondió a la necesidad de impulsar un modelo educativo alternativo al academicismo imperante, favoreciendo la libertad creativa y el desarrollo de una identidad artística propia ligada al entorno insular.

Su impulsor principal fue el escultor y artista grancanario Domingo Doreste Rodríguez, conocido como Fray Lesco, quien concibió la escuela como un espacio abierto donde los alumnos pudieran formarse sin las rigideces de las academias tradicionales. El nombre de la institución rinde homenaje al escultor José Luján Pérez, figura destacada del arte canario de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.

Desde sus inicios, la Escuela Luján Pérez se caracterizó por su carácter innovador. Frente a los métodos convencionales basados en la copia y la repetición, promovió la experimentación, la observación directa de la naturaleza y la interpretación personal de la realidad. Este enfoque pedagógico resultó clave para el desarrollo de varias generaciones de artistas que encontraron en la escuela un espacio de libertad y estímulo intelectual. A lo largo de su historia, la Escuela Luján Pérez ha estado estrechamente vinculada a los movimientos de renovación cultural en Canarias y a las vanguardias artísticas y en la adaptación de estas corrientes al contexto insular.

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El logotipo del Club La Provincia, obra del diseñador gráfico Shamir Auyanet, nace con el objetivo de representar un espacio donde la información trasciende la lectura para convertirse en diálogo, reflexión y encuentro ciudadano. El club se concibe como una extensión natural del periódico: un lugar donde las noticias, las ideas y la cultura adquieren voz y generan participación.

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El símbolo gráfico materializa esta transformación mediante una forma geométrica que integra tres significados simultáneos: un bocadillo de diálogo, símbolo universal de la conversación; un marco abierto, que representa un espacio cultural accesible; y una estructura arquitectónica, que evoca un recinto destinado al encuentro y al debate. Su diseño abierto transmite participación, dinamismo y flujo constante de ideas, simbolizando el paso de la información al intercambio colectivo.