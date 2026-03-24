Un coche atrapado, alcantarillas rebosadas y palmeras caídas: el paso de la borrasca Therese por Las Palmas de Gran Canaria

La borrasca Therese ha tardado varios días en hacerse notar en Las Palmas de Gran Canaria, donde el fin de semana estuvo protagonizado por el sol. Desde el lunes por la tarde y a lo largo de la madrugada de este martes, la situación climática ha dado un giro, obligando a activar la situación de emergencia. Un coche atrapado en el cauce de un barranco, palmeras caídas que han obligado a cortar carreteras y varios accidentes leves son algunos de los efectos que han tenido las fuertes lluvias en la capital grancanaria. Hasta el momento se han atendido 120 incidencias.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha suspendido este martes toda actividad municipal al aire libre y ha procedido al cierre de los parques públicos vallados. Asimismo, la ULPGC ha pasado a formato de docencia híbrido y se han cerrado las dependencias deportivas, bibliotecas municipales, parques infantiles y áreas caninas.

Cortes al tráfico

La ciudad ha reforzado sus servicios municipales con el objetivo de atender las incidencias que se han producido a lo largo de la mañana. La caída de palmeras y desprendimientos ha obligado al cierre de varias carreteras, como el es caso de Bravo Murillo, donde se restableció la normalidad de la circulación, con ciertas retenciones, en torno a las 10:30 horas.

Las lluvias también ha tenido efectos en el tráfico en los alrededores de la vía Párroco Villar Reina, la cual se cortó al tráfico por motivos de seguridad, al haber alterado de que dos palmeras corrían el riesgo de caer. Del mismo modo, se procedió al cierre de la carretera del Cardón a causa de los desprendimientos.

Accidentes e inundaciones

Además de tres accidentes leves con un solo herido, la Policía Local y los Bomberos han atendido la incidencia de un coche que se quedó atrapado en San Lorenzo debido a la corriente del barranco El Pintor. El vehículo pudo ser retirado esta mañana y se precintó el área para evitar otros incidentes. También en el cauce del barranco La Ballena se ha registrado un importante caudal, aunque se mantiene bajo control.

Algunas viviendas de distintos barrios han experimentado inundaciones en garajes y bajos. Se han registrado avisos en El Toscón, San Lorenzo, Tamaraceite, El Cardón y la calle Lérida. También ha habido que achicar agua en los balnearios de Las Canteras, donde en las primeras horas de la mañana se despejó el agua que había entrado.

Alcantarillas rebosadas

En la calle Lomo la Plana de Siete Palmas se cayó una plancha publicitaria sobre un árbol y hay varios semáforos que han dejado de funcionar. Del mismo modo, varias alcantarillas en distintas ubicaciones de la ciudad se han visto rebosadas, como es el caso de Guanarteme o la urbanización Reina Mercedes.

Habrá ampliación.