Fundación Endesa y Fundación Integra lanzan en Canarias la III edición de 'Cambiando Vidas' para apoyar a 50 personas en exclusión social

Fundación Endesa y Fundación Integra han presentado este martes en la sede de Endesa en Las Palmas de Gran Canaria la III edición en Canarias del programa 'Cambiando Vidas', una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad de personas en situación de exclusión social severa. En el conjunto del país, el programa prevé acompañar a más de 350 personas durante 2026, de las que 50 participarán en el archipiélago.

El acto contó con la participación de Fernando Endeiza, en representación de Fundación Endesa; José Manuel Valle, director de Relaciones Institucionales de Endesa; y Carmen Gómez-Coronado, directora de Empleo Ciudades de Fundación Integra, además de voluntarios corporativos y participantes del proyecto.

Diez años de programa y cerca de 4.000 personas acompañadas

'Cambiando Vidas' celebra este año su décima edición a nivel nacional. Desde su puesta en marcha en 2016, el programa ha acompañado a 3.890 personas en distintas provincias —Barcelona, Sevilla, Madrid, Zaragoza, Palma de Mallorca y Tenerife— proporcionándoles herramientas, formación y orientación para reforzar su acceso al mercado laboral.

En Canarias, según las entidades organizadoras, las dos ediciones previas desarrolladas en la región han beneficiado a un centenar de personas, facilitando su formación y el avance en sus procesos de reincorporación laboral, con impacto directo en su situación económica y calidad de vida.

Presentación de la nueva edición de 'Cambiando vidas' / La Provincia

Voluntariado corporativo para reforzar competencias laborales

Uno de los ejes del programa es la participación de empleados voluntarios de Endesa, que imparten talleres para mejorar competencias clave vinculadas a la búsqueda de empleo. En las Islas, 20 empleados voluntarios han participado en las dos ediciones anteriores, trabajando con los candidatos aspectos como la preparación de entrevistas, el conocimiento del mercado laboral y el desarrollo de habilidades profesionales.

Además, los participantes reciben orientación individualizada, dirigida a identificar fortalezas, reforzar la autoestima y afrontar con mayor seguridad los procesos de selección.

Una alianza de una década para generar oportunidades

El proyecto se enmarca en la colaboración que Fundación Endesa y Fundación Integra mantienen desde hace diez años, una alianza que, según ambas organizaciones, ha permitido abrir oportunidades laborales a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

Durante la presentación, Fernando Endeiza destacó “la enorme colaboración de los voluntarios quienes compartiendo parte de su tiempo en esta iniciativa consiguen el objetivo del programa ‘cambiando la vida’ de los beneficiarios ayudándoles a encontrar un empleo y así perder el riesgo de exclusión social”.

Por su parte, José Manuel Valle subrayó que “es fundamental trabajar desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, procurando que no se pierda ningún talento por el camino y que nadie se sienta excluido del ámbito laboral. Por ello surge ‘Cambiando Vidas’ y estamos encantados de seguir avanzando con este proyecto en Canarias”.

Carmen Gómez-Coronado agradeció el compromiso de Endesa y de su Fundación con el programa y remarcó el alcance social de la iniciativa: “Programas como este demuestran que las alianzas entre organizaciones generan oportunidades reales para quienes más lo necesitan. Un empleo les cambia la vida, a ellos y a sus familias”.

Claves del programa