‘El poder de un gesto’: la iniciativa ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar la higiene urbana
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iniciará entre marzo y junio encuentros ciudadanos en los cinco distritos para escuchar propuestas y mejorar la limpieza y el mantenimiento de la ciudad
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Limpieza, pondrá en marcha una serie de espacios de participación con el objetivo de fomentar la implicación activa de los ciudadanos en el cuidado y la mejora de la ciudad. La iniciativa, bajo el lema ‘El poder de un gesto’, apela a la responsabilidad individual con gestos cotidianos.
El proyecto se desarrollará en los cinco distritos entre los meses de marzo y junio mediante encuentros abiertos con colectivos ciudadanos en los que podrán compartir experiencias, identificar necesidades y plantear propuestas relacionadas con la limpieza urbana y el mantenimiento de los barrios.
El programa arrancará este sábado, 27 de marzo, con una primera sesión con el Órgano de Participación de la Infancia y de la Adolescencia de la ciudad (Vopia), en la que participarán niños y jóvenes de todo el municipio. Durante el encuentro, se identificarán los espacios de sus barrios en los que se sienten mejor, así como aquellos ámbitos susceptibles de mejora.
El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, subrayó que el objetivo es "abrir espacios reales de escucha para que la ciudadanía forme parte de las soluciones". Durante los encuentros, el Ayuntamiento ofrecerá también información sobre la situación actual de la limpieza en la ciudad, así como sobre los recursos y el trabajo que hay detrás de los servicios municipales, con el objetivo de mejorar el conocimiento y la implicación ciudadana.
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- Asombro en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria por la inesperada aparición de un pulpo manta
- “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento