‘El poder de un gesto’: la iniciativa ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar la higiene urbana

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Limpieza, pondrá en marcha una serie de espacios de participación con el objetivo de fomentar la implicación activa de los ciudadanos en el cuidado y la mejora de la ciudad. La iniciativa, bajo el lema ‘El poder de un gesto’, apela a la responsabilidad individual con gestos cotidianos.

El proyecto se desarrollará en los cinco distritos entre los meses de marzo y junio mediante encuentros abiertos con colectivos ciudadanos en los que podrán compartir experiencias, identificar necesidades y plantear propuestas relacionadas con la limpieza urbana y el mantenimiento de los barrios.

El programa arrancará este sábado, 27 de marzo, con una primera sesión con el Órgano de Participación de la Infancia y de la Adolescencia de la ciudad (Vopia), en la que participarán niños y jóvenes de todo el municipio. Durante el encuentro, se identificarán los espacios de sus barrios en los que se sienten mejor, así como aquellos ámbitos susceptibles de mejora.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, subrayó que el objetivo es "abrir espacios reales de escucha para que la ciudadanía forme parte de las soluciones". Durante los encuentros, el Ayuntamiento ofrecerá también información sobre la situación actual de la limpieza en la ciudad, así como sobre los recursos y el trabajo que hay detrás de los servicios municipales, con el objetivo de mejorar el conocimiento y la implicación ciudadana.