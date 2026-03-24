Las Palmas de Gran Canaria activa la situación de emergencia y refuerza los servicios por ‘Therese’

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado la situación de emergencia y ha reforzado los servicios municipales. Además, ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), que ha estado presidido por la alcaldesa, Carolina Darias, para hacer frente a las incidencias derivadas de los fenómenos meteorológicos adversos (FMA) que afectan a la ciudad con motivo de la borrasca ‘Therese’.

El Consistorio mantiene activado el Plan de Emergencias Municipal (Pemu) tras la actualización de los avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que a las 4:10 horas ha elevado el nivel de aviso amarillo a naranja por lluvias. Este aviso naranja se mantendrá activo hasta nuevo aviso.

Cierres como medidas preventivas

El Ayuntamiento ha adoptado diversas medidas preventivas para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Entre ellas, se ha procedido al cierre de la carretera del Cardón, así como al cierre de parques municipales, parques infantiles, huertos urbanos, áreas caninas (pipican) y el aula ambiental de El Pambaso. Asimismo, se ha decretado el cierre de las bibliotecas municipales y de las instalaciones deportivas y cancelado las actividades al aire libre y en espacios cerrados.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, ha señalado que “el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene desplegados todos sus servicios, trabajando para mitigar los efectos de esta célula convectiva que está afectando a la ciudad”.

Asimismo, ha explicado que tras la declaración del aviso naranja por lluvias durante la madrugada por parte de la Aemet, "todos los servicios municipales fueron activados y continúan operativos en estos momentos para atender las incidencias”.

En este sentido, Íñiguez ha apelado a la responsabilidad ciudadana y ha recomendado “extremar las precauciones" ante la lluvia, especialmente en los cauces de barrancos y ante posibles rachas de viento, evitando desplazamientos innecesarios y retirando cualquier elemento que pueda desprenderse de fachadas, ventanas o azoteas.

Balance de incidencias

El Centro de Coordinación ha gestionado más de un centenar de intervenciones desde primera hora, la mayoría relacionadas con las precipitaciones. Las actuaciones se han centrado principalmente en acumulaciones de agua, afecciones en la red de alcantarillado, incidencias en el alumbrado público y desplazamientos de tierra o daños en muros, así como en la caída de árboles, ramas de palmeras y desprendimientos en fachadas.

Asimismo, se han llevado a cabo intervenciones preventivas para la comprobación de elementos en ventanas y cartelería, además de otras actuaciones vinculadas a la seguridad y la prevención.

Los servicios municipales han intervenido principalmente en situaciones derivadas de acumulaciones de agua e inundaciones en la vía pública y en entornos residenciales. Se han atendido afecciones en distintos puntos de la ciudad como San Lorenzo (entorno del CEIP), Casa Ayala, Guillén Peraza, Párroco Jorge Casero o Punta del Hidalgo–Las Mesas, donde se han registrado importantes acumulaciones de agua que han llegado a afectar a calzadas y zonas próximas a viviendas, obligando en algunos casos a la señalización o corte de vías.

También se han producido múltiples incidencias relacionadas con la red de alcantarillado, levantamiento de tapas y desbordamientos en diferentes localizaciones como Mesa y López, Galilea, Cronista Álvarez Rixo, Túnel de Tunerillas o la zona de Primero de Mayo. En varios de estos puntos ha sido necesaria la intervención coordinada con el servicio de alcantarillado para la reposición de tapas y la revisión de la red, con el objetivo de garantizar la seguridad del tráfico y de los peatones.

Los equipos municipales han actuado ante la caída de elementos y desprendimientos en la vía pública, destacando la caída de una palmera en Bravo Murillo, que obligó al corte temporal de la calle y ya ha sido reabierta al tráfico, así como un desprendimiento en la carretera del Cardón y la caída de cableado en la zona de Monteluz.

Además, se han atendido situaciones de riesgo puntual como el desplazamiento de vehículos por efecto del agua y el barro en zonas próximas a laderas. Los servicios de emergencia continúan desplegados realizando labores de seguimiento y actuación en los puntos más sensibles del municipio.