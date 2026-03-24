Las Palmas de Gran Canaria atiende más de un centenar de incidencias por la borrasca 'Therese'

El Consistorio mantiene las alertas por lluvias, inundaciones y desprendimientos ante la evolución de las lluvias asociadas a la borrasca ‘Therese’. El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado mantener la situación de emergencia y suspender la actividad en espacios cerrados y al aire libre, así como de las actividades extraescolares, la Universidad Popular, la Escuela Municipal de Música y las escuelas infantiles municipales.

La alcaldesa, Carolina Darias, ha presidido una nueva reunión de coordinación junto al concejal de Seguridad, Josué Íñiguez; la directora general de Seguridad y Emergencias, Rosa Rodríguez; así como personal de la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias (Utse), Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Seis) y Protección Civil.

El Ayuntamiento pide a la ciudadanía extremar las precauciones y evitar los desplazamientos innecesarios y, ante cualquier emergencia, se recomienda llamar al 112.

Medidas preventivas

En el marco de las medidas preventivas, el Ayuntamiento ha cerrado los parques públicos vallados y las terrazas ubicadas en su interior. Los aparcamientos asociados a estos espacios se irán clausurando progresivamente a medida que se desalojen los vehículos estacionados.

También se ha limitado el uso de los parques infantiles, que permanecerán balizados, así como de los parques caninos. Del mismo modo, se ha establecido la prohibición de estacionamiento y de instalación de terrazas en la calle San Bernardo, con el objetivo de garantizar la seguridad en esta vía ante las condiciones meteorológicas adversas, y se recomienda evitar el tránsito por zonas arboladas y la permanencia en parques abiertos.

Igualmente, se ha dispuesto el cierre del Centro de Recursos Ambientales El Pambaso y de la red de huertos urbanos municipales. En relación con los barrancos, se solicita a la ciudadanía no transitar por estos espacios y se mantienen cerrados los accesos al Guiniguada.

Más de 100 incidencias

Durante la jornada, el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (Cemelpa) ha coordinado más de un centenar de incidencias, en su mayoría relacionadas con las precipitaciones.

Por tipología, han destacado las inundaciones (30), seguidas de incidencias en la red de alcantarillado (22) y en el alumbrado público (18), además de incidencias relacionadas con árboles (8), de las cuales ha habido dos árboles y tres palmeras caídas.

Otros elementos como planchas, cartelería o ventanas (7). En menor medida, se han registrado afecciones por acumulación de hojas y ramas (4), así como daños en vallas, muros y fachadas (3 en cada caso) e incidencias en semáforos (2).

Los servicios municipales han intervenido de forma prioritaria en inundaciones y acumulaciones de agua en la vía pública y en entornos residenciales. Se han registrado afecciones en distintos puntos de la ciudad, entre ellos San Lorenzo (entorno del CEIP), Casa Ayala, Guillén Peraza, Párroco Jorge Casero o Punta del Hidalgo–Las Mesas, donde la situación ha requerido en algunos casos la señalización o el corte de vías.

También se han atendido incidencias en la red de alcantarillado, con levantamiento de tapas y desbordamientos en enclaves como Mesa y López, Galilea, Cronista Álvarez Rixo, el túnel de Tunerillas o la zona de Primero de Mayo, donde se ha actuado de forma coordinada para garantizar la seguridad del tráfico y de los peatones.

Asimismo, se ha intervenido ante la caída de elementos en la vía pública, entre ellas una palmera en Bravo Murillo, que ha obligado al corte temporal de la calle, ya restablecida.

Se han registrado también un desprendimiento en la carretera del Cardón y la caída de cableado en Monteluz, además de situaciones puntuales de riesgo como el desplazamiento de vehículos por efecto del agua y el barro en zonas de ladera. Los servicios de emergencia continúan desplegados en labores de seguimiento.

Servicio de Limpieza

El servicio de Limpieza ha destinado un operativo especial para hacer frente a la emergencia con 133 trabajadores y 36 vehículos. El servicio de Parques y Jardines ha desarrollado actuaciones centradas en incidencias de arbolado que afectaban a la seguridad y a la movilidad, con la retirada de ejemplares caídos o en riesgo y la eliminación de ramas de gran porte en distintos puntos de la ciudad.

En la playa de Las Canteras, las lluvias han propiciado la escorrentía del barranco de La Ballena, cuya desembocadura, a la altura de La Cícer, se mantiene como zona no recomendada para el baño. El área de Ciudad de Mar ha instalado señalización informativa en los accesos para restringir el tránsito hasta la normalización de la situación.

El resto del litoral no ha registrado incidencias relevantes y los balnearios permanecen operativos, al igual que las bases de Cruz Roja. En cuanto al estado del mar, la zona de Playa Grande mantiene bandera amarilla, mientras que en La Cícer permanece izada la bandera roja.