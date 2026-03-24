Las Palmas de Gran Canaria: plazo abierto hasta el 31 de marzo para solicitar plaza en escuelas infantiles municipales
El sistema de cuotas de las escuelas municipales de Las Palmas de Gran Canaria se adapta a la renta familiar, con bonificaciones y un 65% del alumnado con cuota cero en el curso actual
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cierra el 31 de marzo el plazo de solicitud de plaza de nuevo acceso para el curso 2026-2027 en la red de Escuelas Municipales de Educación Infantil, un periodo que permanece abierto desde el pasado 2 de marzo.
La Concejalía de Educación oferta estas plazas en las 11 escuelas infantiles municipales distribuidas por la ciudad, dirigidas a menores de entre 0 y 3 años y organizadas en tres tramos de edad: de 0 a 1 año, de 1 a 2 años y de 2 a 3 años.
La concejala del área, Nina Santana, subraya que la red municipal de escuelas infantiles "es un recurso clave para la conciliación y el bienestar de las familias".
Las escuelas permanecen abiertas once meses al año, de septiembre a julio, con un horario ordinario de 08:30 a 15:30 horas, al que se suman servicios de acogida temprana desde las 07:30 y de salida tardía, en función de la demanda, facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral.
El sistema de cuotas queda establecido en función de la renta familiar e incluye bonificaciones adicionales para familias numerosas y con hijos menores de seis años.
En el curso actual, el 65% del alumnado cuenta con cuota cero gracias al sistema de subvenciones municipales, mientras que otro 25% dispone de cuotas reducidas.
Servicios complementarios
Las escuelas infantiles municipales desarrollan proyectos educativos y actividades complementarias como inglés, yoga infantil, huerto escolar, psicomotricidad y programas de participación familiar, junto a servicios de orientación pedagógica y acompañamiento en el tránsito a la siguiente etapa educativa.
El horario de atención para la formalización de solicitudes es de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas en los distintos puntos habilitados, a excepción de la Escuela Infantil La Carrucha, que atiende los lunes, miércoles y viernes en ese mismo horario.
Las inscripciones se distribuyen por centros de referencia: Pocahontas (Siete Palmas) para Pocahontas, Pluto y Bambi; Blancanieves (Schamann) para Blancanieves, Los Pitufos y Heidi; Princesa Tenesoya (Pedro Hidalgo) para Princesa Tenesoya y Dumbo; y Pinocho (Tamaraceite) para Pinocho y La Sirenita. La Carrucha (La Isleta) gestiona directamente sus solicitudes.
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- Asombro en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria por la inesperada aparición de un pulpo manta
- “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento