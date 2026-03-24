El Puerto de Las Palmas impulsa el crecimiento de la Autoridad Portuaria, que roza el millón de pasajeros tras aumentar un 18,31% el turismo de cruceros en febrero

El Puerto de Las Palmas volvió a situarse como motor de la actividad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas al cierre de febrero, tanto por volumen de mercancías como por tráfico de pasajeros y cruceros. El recinto grancanario acumuló 503.623 pasajeros entre enero y febrero, un 16,22% más que en el mismo periodo de 2025, con un destacado impulso del turismo de cruceros, que aumentó un 28,37%, reforzando su papel como principal puerta de entrada del turismo marítimo en la provincia.

En mercancías, el Puerto de Las Palmas movió 4.902.414 toneladas hasta febrero, lo que supone un incremento del 5,36% respecto al año anterior. Dentro de esta cifra, las mercancías contabilizaron 4.418.393 toneladas (+5,06%), el suministro de combustible alcanzó 424.498 toneladas (+4,96%) y el tráfico Ro-Ro se situó en 669.400 toneladas, con un crecimiento del 8,92%.

Pasajeros y cruceristas

Estos resultados consolidan al Puerto de Las Palmas como principal enclave del sistema portuario gestionado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que en el conjunto de sus cinco puertos registró 888.378 pasajeros en el acumulado de enero y febrero, es decir, 102.614 más que en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del 13,06%.

Pasajeros desembarcando de los cruceros en el Muelle Santa Catalina / José Pérez Curbelo

Dentro de esa evolución, el tráfico de cruceros volvió a ser uno de los principales motores del crecimiento. El sistema portuario sumó 710.072 cruceristas hasta febrero, un 18,31% más que hace un año, confirmando el buen comportamiento del turismo marítimo en la provincia.

Fortaleza del sistema portuario

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, destacó que los datos de febrero “consolidan el buen tono con el que ha comenzado 2026” para los puertos, especialmente en pasaje y cruceros, y subrayó que el crecimiento del tráfico total “confirma la fortaleza” del sistema portuario y su capacidad para generar actividad económica y conectividad en Canarias.

En el conjunto del organismo, el tráfico total alcanzó 5.655.540 toneladas en el acumulado anual, con un incremento del 4,67% respecto a febrero de 2025, equivalente a 252.534 toneladas más. De ese volumen, las mercancías representaron 5.152.884 toneladas, un 4,25% más que en el mismo periodo del año pasado.

Datos por puertos

Tras el Puerto de Las Palmas, el Puerto de Arrecife contabilizó 321.362 toneladas (+0,37%); el Puerto de Puerto del Rosario alcanzó 273.093 toneladas; el Puerto de Salinetas sumó 106.491 toneladas (+5,54%); y el Puerto de Arinaga registró 52.180 toneladas (+0,95%).

Entre el resto de indicadores del sistema portuario también destacó el fuerte crecimiento de la pesca congelada, que llegó a 50.345 toneladas en el acumulado anual, con un aumento del 57,35%. El suministro de combustible se elevó hasta 425.733 toneladas (+4,93%) y el tráfico Ro-Ro en toneladas alcanzó 963.135 (+4,65%).

Asimismo, los avituallamientos sumaron 502.627 toneladas, un 9,27% más, mientras que el suministro de agua alcanzó 76.894 toneladas, con un incremento del 41,77%. En cuanto a los graneles, los líquidos y sólidos totalizaron 1.832.973 toneladas (+17,56%), con especial dinamismo de los graneles líquidos, que crecieron un 16,99% hasta 1.752.209 toneladas.