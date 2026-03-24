El Puerto de Las Palmas ordena el desalojo de la Demarcación de Costas de la cuarta planta de su edificio

La Autoridad Portuaria de Las Palmas da un impulso a la recuperación de la cuarta planta de su sede en el Puerto de Las Palmas e inicia el trámite para el desahucio administrativo, instando a la Demarcación de Costas de Canarias que desaloje el espacio.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha incluido este punto en el orden del día de su próxima reunión, que se celebrará este jueves 26 de marzo para recuperar los 677 metros cuadrados útiles que la Demarcación de Costas ocupa actualmente y que debía haber abandonado el pasado 5 de marzo después de que se le notificara la petición de abandonar este espacio para el que no cuenta con un título bastante, es decir, un documento suficiente, válido y legalmente correcto para acreditar el derecho a permanecer allí.

Ahora, se vuelve a otorgar un nuevo plazo de diez días para el abandono voluntario de la cuarta planta de este edificio. En el caso de que no se produzca, se iniciará el desalojo forzoso de las instalaciones.

Desahucios en la Dársena de Embarcaciones Menores

Este no es el único desahucio que el Puerto de Las Palmas ha incluido en el orden del día. Entre las resoluciones que se abordarán el jueves está la recuperación de los puestos de amarre que ocupan los barcos Larkan, Solana Segundo, Cachirulo y Solitario en la Dársena de Embarcaciones Menores, barcos que se suma a los más de 70 que se hallan inmersos en procesos de desahucios administrativos después de que la institución que preside Beatriz Calzada aprobara a principios de 2025 la nueva ordenanza de la Marina prohibiendo la residencia en los pantalanes.

También resolverá el recurso presentado por el propietario de la embarcación Betana ante la orden de desahucio emitida.

Nombramientos

Por otro lado, el Consejo de Administración dará cuenta de la designación de Francisco Javier Climent, director general de Boluda, como vocal de este órgano en representación de los sectores económicos del ámbito portuario por parte del Gobierno de Canarias, así como el nombramiento de la gerente de la Fundación Puerto de Las Palmas como representante de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el Patronato de la Fundación Universitaria de Las Palmas.

Licitaciones públicas

Entre otros asuntos previstos para esta reunión se encuentra la aprobación del inicio de los procedimientos de licitación pública de los contratos para el suministro de canaletas de cableado y cubierta de acceso a los puntos de conexión eléctrica para las grúas portacontenedores en el Puerto de Las Palmas, el suministro de un vehículo de rescate con brazo articulado para la prestación del servicio contra incendios, salvamento, rescate y protección civil en el Puerto de Las Palmas y los servicios de implantación y mantenimiento de software para la gestión de controles de acceso a las instalaciones de Puertos de Las Palmas y mantenimiento y renovación de los equipos que lo integran.

Atlantic Rally for Cruisers (ARC)

Finalmente, se dará el visto bueno al texto del convenio entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la empresa World Cruising Club Limited para la organización una nueva edición del evento anual Atlantic Rally For Cruisers, que incluye dos regatas, la ARC y la ARC+, que se celebra cada año en el mes de noviembre.