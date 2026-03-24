El riesgo de derrumbe de un muro obliga a desalojar a 11 vecinos en Miller Bajo por la borrasca Therese

El mal estado de un muro obliga a desalojar a once vecinos y vecinas en el barrio de Miller Bajo como medida preventiva por la borrasca Therese. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha procedido este martes al desalojo de los residentes de un edificio situado en la calle Nicolás Monche López, que han sido reubicados en un recurso alojativo de forma provisional en caso de necesitarlo.

Las evaluaciones técnicas han concluido que los temores de los vecinos y vecinas del barrio son ciertos: las grietas del muro de contención colindante, sumadas a las fuertes lluvias, pueden suponer un riesgo para la seguridad. Tras una reunión con los residentes de los edificios del complejo, donde estuvieron presentes la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, y el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, se trasladó la necesidad de proceder al desalojo de uno de los inmuebles.

Un estudio técnico

La directora general de Seguridad y Emergencias, Rosa Rodríguez, también acudió al encuentro junto al personal técnico municipal. La revisión ha concluido que, si bien no existe un peligro inminente de derrumbe, resulta necesario evacuar temporalmente las viviendas afectadas. Esta es una medida de precaución que se ha tomado mientras se realiza un estudio técnico exhaustivo para evaluar el estado del muro y definir la actuación más adecuada a largo plazo.

Técnicos municipales revisan, este martes, el muro junto al edificio desalojado de Miller Bajo / J.PEREZ CURBELO

En el barrio también se desplegaron policías, sanitarios y bomberos frente a los portales donde se consideraba que el riesgo es mayor, acrecentado por las inclemencias climáticas de la borrasca Therese.

Garantizar la seguridad de los residentes

De los once desalojados, tres han sido trasladados al Centro Inserción Social de La Isleta, mientras que el resto se han desplazado a viviendas de personas allegadas. El objetivo de los traslados, tal y como ha afirmado la alcaldesa, es garantizar la seguridad de las personas residentes durante el periodo en que se lleve a cabo el análisis.

Un equipo de profesionales especializados estará a cargo de realizar dicho informe. En el menor plazo posible, deberán determinar qué tipo de actuación requiere la infraestructura, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. Asimismo, la alcaldesa ha subrayado que es prioritario asegurar en todo momento la protección de las personas para evitar riesgos.

Coordinación de áreas y servicios muncipales

Con el objetivo de garantizar una respuesta integral, distintos servicios municipales se han coordinado para abordar esta situación. En el dispositivo han participado las áreas municipales de Urbanismo y Servicios Sociales y la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), así como la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil, la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias (UTSE).

También Guaguas Municipales, Cruz Roja y la Policía Nacional han prestado sus servicios. Además, han estado presentes el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, y la subdelegada del Gobierno de España en Las Palmas, Teresa Mayans.