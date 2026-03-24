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Sagulpa invierte más de 2,2 millones en infraestructuras y tecnología para mejorar el servicio

Sagulpa cerró 2025 con un crecimiento del 10,5% en su cifra de negocio, alcanzando los 12,1 millones de euros, según el balance de la entidad

Fotovoltaicas.

Fotovoltaicas. / La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Sagulpa cerró el ejercicio 2025 con una cifra de negocio de 12,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,5% respecto al año anterior. Según el balance de la propia entidad, el beneficio ha sido superior a 1,11 millones de euros.

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, atribuyó estos resultados a un modelo de gestión "orientado a la eficiencia y la responsabilidad", destacando la compatibilidad entre la prestación del servicio público y la sostenibilidad económica de la entidad.

Inversión en infraestructura y tecnología

Durante 2025, Sagulpa ejecutó una inversión superior a 2,2 millones de euros destinada a infraestructuras, innovación tecnológica y modernización de sistemas, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y facilitar el uso de los recursos de movilidad gestionados por la entidad.

En transición energética, la empresa municipal señaló la disponibilidad de más de 50 puntos de recarga para vehículos eléctricos y el impulso de instalaciones fotovoltaicas como parte de su estrategia para reducir impacto ambiental y reforzar la movilidad sostenible en la ciudad.

En innovación, Sagulpa detalló avances en herramientas de Big Data, automatización de procesos y digitalización de servicios vinculados a los mercados municipales, iniciativas enfocadas a mejorar la toma de decisiones, optimizar la gestión y ajustar los servicios a nuevas demandas urbanas.

Premio de excelencia

En el ámbito del reconocimiento institucional, la entidad fue distinguida con el Premio de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias. Además, informó de la continuidad de acciones ligadas al talento interno y al compromiso social.

Noticias relacionadas y más

Con los resultados de 2025, Sagulpa sostiene que consolida un modelo de empresa pública con capacidad de crecimiento, inversión y adaptación, apoyado en datos económicos, innovación operativa y medidas de sostenibilidad vinculadas a la movilidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria.

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