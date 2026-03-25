La borrasca Therese genera con 163 incidencias sin daños humanos en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha atendido 163 incidencias desde el pasado viernes 20 de marzo como consecuencia de la borrasca Therese, catalogada como Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA) por las lluvias intensas registradas en las Islas. Según el balance municipal, las precipitaciones han generado principalmente inundaciones y afecciones en la red de alcantarillado, sin que se hayan producido daños personales.

El Consistorio mantiene la situación de emergencia y continúa activo el Plan de Emergencias Municipal (PEMULPA) tras el acuerdo adoptado por el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL). Desde este martes, el órgano ha determinado la suspensión de la actividad promovida por el Ayuntamiento, tanto en espacios cerrados como al aire libre, y la aplicación de medidas preventivas adicionales ante la evolución del episodio de lluvias. En el municipio permanecen activas las alertas por lluvias, inundaciones y desprendimientos.

Inundaciones, alcantarillado y alumbrado

Del total de actuaciones realizadas, las más numerosas han estado vinculadas a inundaciones (37), seguidas de intervenciones en la red de alcantarillado (27) y en el alumbrado público (24). Además, se han contabilizado 18 afecciones en carreteras, 15 incidencias relacionadas con árboles y nueve actuaciones por caída o desplazamiento de planchas y ventanas.

El balance incluye también seis incidencias por acumulación de hojas y ramas, cinco relacionadas con semáforos, cuatro actuaciones de limpieza por barro y residuos, y tres incidencias en vallados de obra. Entre las intervenciones efectuadas, el Ayuntamiento destaca un rescate en el mar realizado por los servicios de emergencia.

Los servicios municipales han centrado sus trabajos en la atención de inundaciones en la vía pública y entornos residenciales, así como en la revisión de infraestructuras y elementos urbanos afectados por el agua y el arrastre de materiales. De forma paralela, se mantienen dispositivos de seguimiento en los puntos considerados más sensibles del municipio.

Parques y Jardines y Limpieza intensifican actuaciones

El área de Parques y Jardines ha reacondicionado en las últimas horas distintos espacios verdes con la retirada de ramas y hojas, especialmente de palmeras, y ha evaluado los efectos del episodio sobre el arbolado. Durante la jornada del martes, se han perdido tres árboles y tres palmeras a causa de la borrasca.

Por su parte, el operativo municipal de Limpieza ha intervenido en numerosos barrios con actuaciones centradas en desbordamientos de alcantarillado y arrastres de tierra, piedras y lodo. La coordinación del dispositivo ha permitido que, en estos momentos, la práctica totalidad de las incidencias esté resuelta o en fase final de intervención, con prioridad en las zonas más afectadas para garantizar la seguridad, la salubridad y la recuperación progresiva de la normalidad.

Precauciones y colaboración ciudadana

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, ha indicado que seguirá suspendida, hasta nuevo aviso, toda la actividad promovida por el Ayuntamiento, tanto al aire libre como en espacios cerrados.

Asimismo, el Consistorio recuerda la necesidad de extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. La información se actualiza a través de los canales oficiales municipales (@aytolpgc).

Estudio topográfico del muro en Miller Bajo

En relación con el edificio desalojado de forma preventiva este martes en el barrio de Miller Bajo, el área de Urbanismo, junto a la empresa pública GEURSA, analiza el muro afectado tras detectarse un posible riesgo estructural asociado a las lluvias.

Según la información municipal, la estructura presenta fisuras, probablemente originadas por el empuje del terreno y la acumulación de agua, lo que ha motivado el inicio de un seguimiento técnico para determinar si existen movimientos activos. Para ello, se han revisado los ensayos topográficos previos y se han realizado nuevas mediciones con el objetivo de decidir cuándo podrán regresar a sus viviendas las 11 personas desalojadas.

Del total, dos han sido realojadas en el Centro de Inserción Social La Isleta, mientras que el resto se ha trasladado a casas de familiares o allegados. Una vez concluido el estudio, está previsto iniciar una intervención de emergencia que incluirá la retirada de la parte superior del muro que ha perdido capacidad resistente y la ejecución de un sistema de drenaje en su trasera para evitar acumulaciones de agua y reducir la presión sobre la estructura.