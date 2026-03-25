Cosplay, danzas urbanas y K-pop: un encuentro de arte y cultura dinamiza la Plaza de Las Ranas

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031, en colaboración con el Punto Vopia, órgano de participación infantil y adolescente del Ayuntamiento de la ciudad, llevará a cabo la jornada de dinamización ‘LPGC’31 X Punto Vopia’. Este evento se celebrará el próximo 28 de marzo de 11:00 a 14:00 horas en la Plaza de Las Ranas, y estará especialmente dirigido al público infantil y juvenil.

Derechos de la infancia y participación juvenil

La jornada busca fomentar la participación cultural de los más jóvenes, promover el acceso a la cultura y generar espacios de encuentro creativo dentro del entorno urbano, en consonancia con los valores que defiende la candidatura LPGC’31. El evento se realiza en colaboración con la Zona Comercial Abierta Triana.

Uno de los aspectos más destacados del evento será la apertura del Punto Vopia en el Kiosco de las Ranas. En este espacio, los miembros del órgano informarán a los asistentes sobre las iniciativas que lleva a cabo el Punto Vopia, un programa dependiente de la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, que promueve los derechos de la infancia y la participación activa en la cultura.

Artistas emergentes y cosplay

La programación artística estará coordinada por Gabriel Crowty e incluirá diversas actividades. Entre ellas se encuentra un taller de danza, una pasarela Cosplay, una batalla de exhibición de danzas urbanas y actuaciones de K-pop, con la participación de grupos y artistas emergentes. La jornada contará con la participación de cerca de un centenar de jóvenes, entre los miembros del Punto Vopia y los colectivos de cosplay y danza.

En cuanto al Cosplay, se contará con la presencia de creadores destacados como Akane, ganadora del Summer-Con LPA 2025; Mei Escarlet, ganadora del Festival del Manga 2025; Manu Marvel, Yingue y la joven promesa Karel Crown.

Cartel del evento Punto Vopia / LP/DLP

Manga y baile

Por su parte, la programación de K-pop contará con la participación de Chronix, subcampeón del Festival del Manga, y nuevos talentos como Dani-Pop, ganador del Telde + Kpop 2025, Ruby-D, ganadora del Ingenio + Kpop 2025, así como otros grupos como Nony y Kuteram.

Además, el evento incluirá una batalla de danzas urbanas en formato 3 contra 3, en la que competirán los colectivos La DUPA y Groove Team.

‘LPGC’31 X Punto Vopia’ se presenta como un espacio de expresión artística juvenil, donde se pone en valor las culturas urbanas contemporáneas y se da visibilidad al talento emergente de Las Palmas de Gran Canaria.