Las Palmas de Gran Canaria intensifica los trabajos de limpieza: más de 18.000 kilos de residuos retirados
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su Plan de Higiene Urbana, ha retirado más de 18.650 kilos de residuos durante los primeros meses de la Fase V
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Limpieza, continúa con la ejecución de la Fase V del Plan de Higiene Urbana, que ya ha alcanzado su ecuador tras su puesta en marcha el pasado mes de enero y que se mantendrá activo hasta junio.
Desde su activación, el plan ha actuado en varios puntos del municipio, entre ellos Barrio Atlántico, Las Coloradas, Triana, Vega de San José, Fincas Unidas, Guanarteme, Casablanca III, Isleta y Nueva Isleta, Los Giles, Ciudad Jardín, Puerto, San Francisco de Paula y La Montañeta, La Minilla Baja, El Cardón, Lugo y Canalejas, Hoya Andrea, Urbanización Las Filipinas, San Francisco, Alcaravaneras y Las Torres.
El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, destacó que los resultados de los primeros meses evidencian “el alcance del operativo y el esfuerzo que se está realizando en todos los distritos”.
En el periodo transcurrido de esta quinta fase, el operativo ha permitido la limpieza de 1.839 papeleras y 1.141 contenedores, además de la retirada de 18.650 kilos de residuos.
Balance de fases anteriores
El dispositivo cuenta con un equipo de 37 trabajadores, entre mandos, conductores y operarios especializados, así como con 14 vehículos. Entre los recursos disponibles se incluyen camiones baldeadores, furgones hidrolimpiadores, equipos específicos para la limpieza de contenedores y papeleras y maquinaria de barrido.
Las actuaciones incluyen el baldeo integral de calles y aceras, el barrido manual y mecanizado, la limpieza de papeleras y contenedores, el fregado de pavimentos y el saneamiento de espacios afectados por vertidos incontrolados en los cinco distritos del municipio.
Las cuatro fases ejecutadas del Plan de Higiene Urbana han contabilizado 220 actuaciones en los barrios, con la retirada de 223.840 kilos de residuos.
Durante el desarrollo global del plan se han aplicado 44.597.000 litros de agua en trabajos de baldeo y limpieza integral, junto a 3.500 litros de productos desinfectantes, con el fin de reforzar la salubridad del espacio público. En el caso del mobiliario urbano, se han contabilizado 10.787 actuaciones sobre contenedores y 14.627 intervenciones de limpieza y mantenimiento del mobiliario.
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