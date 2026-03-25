Las Palmas de Gran Canaria difiere de Santa Cruz de Tenerife y mantiene la fecha del Carnaval 2027

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027 seguirá, al menos por el momento, las fechas que marca el calendario de la Semana Santa. Así lo ha confirmado la organización de la fiesta después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife decidiera el pasado lunes retrasar las carnestolendas dos semanas por motivos de organización. El próximo año, el martes de Carnaval, previo al miércoles de ceniza, cae el 9 de febrero, por lo que de seguir el mismo calendario de actos de los últimos años la presentación de candidatos y candidatas sería el 9 de enero, apenas tres días después de Reyes.

Desde el Ayuntamiento de la capital grancanaria apuntan que la ciudad mantiene "su propia hoja de ruta". La alcaldesa, Carolina Darias, indicó el martes en una entrevista radiofónica que "en principio", no está previsto un cambio de fechas. No obstante, precisó que esto "no es descartable" y que es algo que se debatirá con los grupos del Carnaval.

Santa Cruz de Tenerife retrasa el Martes de Carnaval dos semanas por motivos de organización

Ya este año la organización comenzó a montar el escenario en el parque Santa Catalina en la primera quincena de diciembre, mientras en la contigua plaza de Canarias estaba desplegada la ciudad de la Navidad. La cercanía de las fechas solaparían ambas celebraciones, por lo que podría haber complicaciones a la hora de organizar y preparar las carnestolendas.

En el caso de Santa Cruz, los tinerfeños celebran las galas y concursos en el interior del recinto ferial, el mismo espacio donde se celebra cada año el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT) con motivo de la Navidad. Esto hacen evidentes las incompatibilidades entre ambas festividades por motivos de organización y preparativos, dado que no tendrían tiempo para montar el escenario.

Comprimir o modificar el programa de actos

Una opción podría ser comprimir o modificar el programa de actos de los últimos años sin necesidad de mover el martes de Carnaval. En Santa Cruz de Tenerife, en cambio, el Martes de Carnaval será el 23 de febrero, es decir, dos semanas después de cuando debería de haberse celebrado. La diferencia entre una ciudad y otra radica en la rigidez del Carnaval chicharrero. En esta última el programa prácticamente no sufre cambios de un año a otros, mientras que en el de la capital grancanaria hay cambios cada año.

La capital grancanaria tiene pendiente encontrar un lugar para celebrar los mogollones tras la última sentencia

Por otro lado, la celebración del Carnaval 2027 en Las Palmas de Gran Canaria se encuentra en vilo. La sentencia dictada por el Contencioso-administrativo la semana pasada prohíbe utilizar para los mogollones y otros actos en la calle la plaza de Manuel Becerra y la plaza de La Luz, donde se llevan celebrando actos los últimos tres años. El Ayuntamiento capitalino ha recurrido el dictamen, por lo que cabría la posibilidad de volver a utilizar este espacio.

Noticias relacionadas

Y es que los inconvenientes para encontrar una ubicación para el Carnaval se vienen sucediendo año tras año en la ciudad. La reanudación de las obras de la Metroguagua en el parque Santa Catalina no están previstas en el plan de contratación de 2027, por lo que las obras no se reanudarán a lo largo de este ejercicio -de hacerlo, impediría volver a poner el escenario pricipal en su lugar habitual, tal y como ocurrió en 2024, cuando tuvieron que mudarse a Belén María-.