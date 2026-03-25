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Educación

El plazo de matrícula para la Escuela Municipal de Educación Musical cierra el 31 de marzo

La Escuela Municipal de Educación Musical, con sedes en La Isleta, Vegueta y La Feria, ofrece una amplia variedad de instrumentos y programas formativos para niños y adultos a partir de cuatro años

Clases de guitarra de la Escuela Municipal de Educación Musical, en una imagen de archivo

Clases de guitarra de la Escuela Municipal de Educación Musical, en una imagen de archivo / LPR

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado que el próximo 31 de marzo se cerrará el plazo de presentación de solicitudes para cursar estudios en la Escuela Municipal de Educación Musical (EMEM) durante el curso 2026-2027. Este periodo de inscripción, que comenzó el pasado 2 de marzo, está abierto tanto para nuevas admisiones como para la renovación de los alumnos que continúan en el centro. Las solicitudes pueden formalizarse tanto de manera presencial como a través de la página web oficial de la EMEM.

La Escuela Municipal de Educación Musical, que cuenta con tres sedes ubicadas en La Isleta, Vegueta y La Feria, ofrece una formación variada en cerca de 30 especialidades musicales. Entre las opciones disponibles se incluyen instrumentos como piano, guitarra, batería, violín, saxofón, trompeta, clarinete, timple y percusión latina, además de programas específicos como Música y Movimiento o educación de la voz.

Clases de guitarra y canto de la EMEM, en una imagen de archivo

Clases de guitarra y canto de la EMEM, en una imagen de archivo / LP/DLP

Formación accesible y de calidad

La concejala de Educación, Nina Santana, ha subrayado la importancia de formalizar la inscripción antes del 31 de marzo, invitando a todos los interesados a unirse a este proyecto educativo. Santana ha resaltado que la EMEM ofrece una formación accesible para personas de todas las edades, sin necesidad de conocimientos previos, y en un entorno de calidad.

Además, destacó el sistema de bonificaciones y la subvención municipal que hacen posible reducir considerablemente el coste de las clases, garantizando el acceso a la educación musical de forma igualitaria.

De cuatro años en adelante

El proyecto educativo está dirigido a personas a partir de los cuatro años, lo que permite que tanto niños como adultos puedan iniciarse o continuar con su formación musical. A lo largo del curso, la EMEM organiza recitales, audiciones y conciertos abiertos a toda la ciudadanía, consolidándose como un centro de dinamización cultural en la ciudad y fomentando el desarrollo del talento musical local.

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Para obtener más información sobre el proceso de inscripción o sobre la oferta formativa de la escuela, los interesados pueden visitar la página web oficial de la EMEM o contactar con la secretaría del centro en horario de tarde.

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