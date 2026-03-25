Educación
El plazo de matrícula para la Escuela Municipal de Educación Musical cierra el 31 de marzo
La Escuela Municipal de Educación Musical, con sedes en La Isleta, Vegueta y La Feria, ofrece una amplia variedad de instrumentos y programas formativos para niños y adultos a partir de cuatro años
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado que el próximo 31 de marzo se cerrará el plazo de presentación de solicitudes para cursar estudios en la Escuela Municipal de Educación Musical (EMEM) durante el curso 2026-2027. Este periodo de inscripción, que comenzó el pasado 2 de marzo, está abierto tanto para nuevas admisiones como para la renovación de los alumnos que continúan en el centro. Las solicitudes pueden formalizarse tanto de manera presencial como a través de la página web oficial de la EMEM.
La Escuela Municipal de Educación Musical, que cuenta con tres sedes ubicadas en La Isleta, Vegueta y La Feria, ofrece una formación variada en cerca de 30 especialidades musicales. Entre las opciones disponibles se incluyen instrumentos como piano, guitarra, batería, violín, saxofón, trompeta, clarinete, timple y percusión latina, además de programas específicos como Música y Movimiento o educación de la voz.
Formación accesible y de calidad
La concejala de Educación, Nina Santana, ha subrayado la importancia de formalizar la inscripción antes del 31 de marzo, invitando a todos los interesados a unirse a este proyecto educativo. Santana ha resaltado que la EMEM ofrece una formación accesible para personas de todas las edades, sin necesidad de conocimientos previos, y en un entorno de calidad.
Además, destacó el sistema de bonificaciones y la subvención municipal que hacen posible reducir considerablemente el coste de las clases, garantizando el acceso a la educación musical de forma igualitaria.
De cuatro años en adelante
El proyecto educativo está dirigido a personas a partir de los cuatro años, lo que permite que tanto niños como adultos puedan iniciarse o continuar con su formación musical. A lo largo del curso, la EMEM organiza recitales, audiciones y conciertos abiertos a toda la ciudadanía, consolidándose como un centro de dinamización cultural en la ciudad y fomentando el desarrollo del talento musical local.
Para obtener más información sobre el proceso de inscripción o sobre la oferta formativa de la escuela, los interesados pueden visitar la página web oficial de la EMEM o contactar con la secretaría del centro en horario de tarde.
- Directo | Evolución de la borrasca Therese en Canarias: cuatro islas bajo aviso naranja, sin clases y con las primeras incidencias por el temporal
- La transformación de Guanarteme: la demolición de una vivienda abre la plaza de América al nuevo bulevar de La Ballena
- Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la intervención de la UME
- El Puerto de Las Palmas ordena el desalojo de la Demarcación de Costas de la cuarta planta de su edificio
- ¿Por qué los canarios no se benefician de la rebaja de la gasolina anunciada por Pedro Sánchez?
- Dinko Horkas: el número uno de la UD Las Palmas y la próxima gran venta por diez millones
- La reorganización de las cabalgatas del carnaval reduce el número de carrozas en Maspalomas y Mogán
- Operación contra el narcotráfico en Las Palmas de Gran Canaria: 17 detenidos por tráfico de heroína y crack en el polígono de San Cristóbal