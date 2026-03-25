El PP denuncia un nuevo retraso en las 63 viviendas sociales de El Secadero

Las 63 viviendas de alquiler social que construye el Cabildo de Gran Canaria en el barrio de El Secadero, en Las Palmas de Gran Canaria, no estarán terminadas en el plazo previsto inicialmente. El consejero insular de Vivienda, Augusto Hidalgo, reconoció en la última Comisión de Pleno, a preguntas del Grupo Popular, que será necesario modificar el proyecto tras detectarse “dificultades en la estabilidad del suelo”, lo que aplaza la entrega, al menos, hasta el próximo año.

La promoción, con un presupuesto que asciende a 9,4 millones de euros, colocó su primera piedra el 24 de abril del pasado año y contemplaba un plazo de ejecución de 16 meses, con finalización prevista para este verano. Sin embargo, según expuso el PP, hasta el momento solo se ha levantado uno de los tres edificios proyectados y "aún no se ha rematado el forjado de su estructura".

Colocación de la primera piedra para la construcción de 63 viviendas en edificios energéticamente eficientes en El Secadero / La Provincia

El Grupo Popular sostiene que este retraso, en una de las dos únicas promociones públicas en marcha por parte del Cabildo junto a otras 16 viviendas colaborativas en un edificio de Valleseco, "evidencia la falta de respuesta del gobierno insular de NC y PSOE ante la situación habitacional".

Antecedentes

Los populares recuerdan que el proyecto se inició en julio de 2022 con la firma de un acuerdo entre el Gobierno de España, el Ejecutivo autonómico y el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea mediante fondos Next Generation.

Según detalla el PP, en noviembre de 2022 se presentó el estudio urbanístico para ordenar la parcela y, en febrero de 2023, se autorizó el gasto plurianual por un total de 7,89 millones de euros. Esa cifra se elevó posteriormente hasta los 9,4 millones tras un reajuste presupuestario aprobado en Pleno en octubre de 2024.

A la vista de la nueva demora, el Grupo Popular califica de “absoluto fracaso” la gestión en materia de vivienda del gobierno que preside Antonio Morales y asegura que el Cabildo no ha entregado ninguna vivienda de protección pública desde junio de 2015.

El comunicado del Grupo Popular añade que, de los 9,2 millones de euros del presupuesto del Consorcio de Viviendas para 2026 —que sitúa en torno al 0,8% del presupuesto total del Cabildo—, este año se contempla una subvención de 100.000 euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para redactar el proyecto de una promoción pública de 240 viviendas en Las Torres, condicionada a un cambio del plan general. También incluye una aportación de un millón de euros al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) para cofinanciar 122 viviendas protegidas en Santa Lucía de Tirajana, Gáldar y Santa María de Guía, que, según el PP, aún no cuentan con proyecto.