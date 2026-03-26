La abogacía canaria denuncia las dificultades de las mujeres para ascender en la profesión: "La conciliación es un arma de doble filo"

La conciliación familiar puede convertirse en un arma de doble filo para el ascenso profesional de las abogadas. Así lo advirtieron este jueves letradas y expertas en las jornadas Abogacía en Igualdad, organizadas por el Colegio de Abogados de Las Palmas, en las que afirmaron que las medidas de conciliación pueden provocar "el efecto contrario" al que pretenden si no van acompañadas de una normativa de corresponsabilidad que incluya a los hombres en los cuidados.

Victoria Ortega Benito, abogada y expresidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), alertó de que estas normas no deben causar que las profesionales se vean abocadas a encargarse en exclusiva de atender a sus hijos o a otras personas mayores porque "eso se nota en el momento de ascender en tu trabajo". Y agrava un techo de cristal que dificulta su acceso a los altos cargos.

En la carrera, las mujeres son mayoría, pues representan un 54% de la profesión frente a un 46% de hombres. Sin embargo, en la cúpula de los grandes despachos la realidad es muy diferente. Solo el 33% de las socias de capital son letradas frente a un 67% de socios en los bufetes. También son ellas las que concentran, según los últimos datos disponibles, un 84% de las solicitudes de empleos parciales.

Techo de cristal

Ortega, al frente de la abogacía española, encargó en 2017 un informe sobre igualdad de género. Los resultados del estudio arrojaron que, mientras que los profesionales varones tenían una actitud optimista sobre los avances, las mujeres lo veían con mayor pesimismo. "Ya no necesitamos demostrar, como antes, que somos capaces de ejercer", remarcó la letrada.

La expresidenta del CGAE afirmó que "no puede ser que siempre renuncie la mujer y que en ese ánimo de ascender, que es absolutamente legítimo para todos, se le pongan siempre más obstáculos" a ellas. "Me tienen que dejar demostrar mi mérito y mi capacidad, sino nunca llega", añadió.

Las letradas exigen más "humanidad" para suspender vistas en casos de fuerza mayor

Por otro lado, intervino en el debate Marga Cerro González, decana del Colegio de Abogados de Talavera de la Reina y consejera y presidenta de la Comisión de Igualdad. Durante su discurso, subrayó el papel protagonista que tienen estas profesionales, debido al gran número que representan, para alcanzar la igualdad real, que según se estima tardará más de 50 años en lograrse en la Unión Europea.

Jornadas de Abogacía en Igualdad, celebradas este jueves en el Colegio de Abogados de Las Palmas. / Colegio de Abogados de Las Palmas

La letrada reclamó más "humanidad" por parte de algunos órganos judiciales para suspender vistas y señalamientos en casos de fuerza mayor. En este sentido, sacó a colación solicitudes de amparo a colegios profesionales por parte de letradas a las que se les penó por no acudir a los juzgados en casos de parto o embarazos de riesgo.

"Existe el techo de cristal y creo que evidentemente se puede romper, el problema está en cuánto tardaremos y en cómo lo romperemos", señaló Cerro. Además, hizo un llamamiento al uso del lenguaje inclusivo: "No se puede retorcer el lenguaje, pero es fundamental a la hora de visibilizar". En esta línea, el decano Rafael Massieu lamentó no haber cambiado la denominación por "Colegio de la Abogacía" porque la propuesta no fue aprobada en las votaciones.

Visibilidad en la profesión

Pino de La Nuez Ruiz, diputada del Colegio y vocal de la Comisión de Igualdad y Violencia de Género, habló de un "terrorismo machista" que ha dejado, en lo que va de año, 14 mujeres asesinadas y tres menores. "Tenemos que trabajar desde la formación, no solamente primaria, sino también en las facultades para esas y esos profesionales que se incorporan después a esta casa y a estas corporaciones de derecho público", priorizó la letrada.

El acto concluyó con la actuación musical de la violonchelista Tania Cantallops Ortega.