El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estabiliza 233 plazas de auxiliares administrativos y consolida empleo fijo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha culminado el proceso de estabilización de 233 plazas de auxiliares administrativos, que han pasado a integrarse como personal laboral fijo en la plantilla municipal, tras superar el correspondiente proceso selectivo. El acto de nombramiento, en el que han estado presentes la alcaldesa, Carolina Darias, la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, y la directora general de Recursos Humanos, Teresa Rodríguez, se ha celebrado este miércoles en el Espacio Cultural Jesús Arencibia.

La resolución, firmada por la Dirección General de Recursos Humanos, formaliza el nombramiento como personal funcionario de carrera de nueve personas y la contratación como personal laboral fijo de otras 224, en el marco de la Oferta de Empleo Público extraordinaria derivada de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Este procedimiento, desarrollado mediante el sistema de concurso, ha permitido consolidar empleo estructural en la administración local, garantizando estabilidad laboral a las personas que ya venían desempeñando estas funciones y reforzando la organización interna del Consistorio.

Valoración de méritos

El proceso ha incluido la valoración de méritos, la publicación de listados provisionales y definitivos, así como la asignación de plazas mediante acto público, culminando ahora con la formalización de los nombramientos y contratos.

En los casos en los que las personas aspirantes ya ocupaban los puestos objeto de estabilización, la normativa ha permitido la exención del periodo de prueba, al acreditarse la experiencia previa en las mismas funciones.

Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal para reducir la temporalidad en el empleo público y consolidar una estructura administrativa más sólida, en línea con lo ya avanzado en otras convocatorias impulsadas por el área de Recursos Humanos.

El Consistorio prevé continuar en las próximas fechas con la resolución de nuevas convocatorias hasta completar cerca de un millar de plazas, en el marco del proceso iniciado para reducir la temporalidad y reforzar la estructura administrativa municipal.