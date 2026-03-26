Coalición Canaria pide un plan estratégico para compatibilizar ocio y descanso en Las Palmas de Gran Canaria

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, instó este jueves al gobierno municipal a tomar medidas inmediatas ante las denuncias de vecinos y empresarios de La Puntilla sobre los problemas de convivencia derivados de la presencia de músicos callejeros en la zona. Suárez recordó que, según la normativa municipal, estas actuaciones están prohibidas en esa área, lo que ha generado un conflicto constante entre la cultura en la calle y el derecho al descanso de los residentes.

El representante de CC subrayó que, aunque su partido apoya una ciudad viva con actividad cultural, esto debe realizarse bajo un marco de convivencia que respete los derechos de los ciudadanos. “La cultura no puede ser una excusa para ignorar las quejas de los vecinos. Debemos promover la cultura y el arte callejero, pero de manera organizada, con zonas delimitadas, horarios establecidos y reglas claras”, expresó Suárez.

El portavoz también recordó que los residentes de la zona presentaron el 24 de noviembre de 2025 una reclamación formal dirigida a la alcaldesa y a las áreas competentes para exigir medidas eficaces que garantizaran tanto el descanso como el cumplimiento de la legalidad. Además, en febrero de 2026, los afectados advirtieron que, si no se tomaban medidas, podrían llevar el asunto a la justicia.

Falta de planificación

Suárez afirmó que existe falta de planificación por parte del gobierno municipal en cuanto a la compatibilidad entre actividad económica, ocio y descanso vecinal. “El problema crece y se cronifica, pero el Ayuntamiento solo actúa cuando ya hay un conflicto abierto o un riesgo de judicialización”, denunció. Este viernes, en el Pleno municipal, Coalición Canaria presentará una moción para impulsar un Plan Estratégico del Ocio y la Restauración en Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de regular de manera efectiva las actividades en la ciudad.

La propuesta incluye la participación de vecinos, empresarios y expertos, la creación de una Oficina Técnica del Ocio y la Gastronomía, y la implementación de un Consejo de Convivencia y Ocio Responsable. Además, se propone la actualización de mapas de ruido y la instalación de sensores acústicos para mejorar el control y la coordinación municipal en las zonas más afectadas. Suárez insistió en que la ciudad necesita un marco claro que proteja tanto a los vecinos como a aquellos que cumplen con las normativas.

“En La Puntilla, el Ayuntamiento debe actuar con sentido común y sin sectarismos. No se trata de estar en contra de nadie, sino de entender que, en una ciudad ordenada, todo tiene cabida, pero no a cualquier hora ni en cualquier lugar. Cuando la norma municipal prohíbe una actividad en un área determinada, corresponde al Ayuntamiento hacerla cumplir”, concluyó.