Luz verde a dos grandes contratos de limpieza y seguridad en Las Palmas de Gran Canaria por más de 160 millones
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria invertirá 156,9 millones de euros en un nuevo contrato de limpieza urbana, que incluye la incorporación de más de 190 trabajadores y 100 vehículos nuevos
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inicia los trámites para la licitación de dos grandes contratos en la ciudad en materia de limpieza y seguridad. Estos dos acuerdos, adoptados en la Junta de Gobierno de este jueves, suponen una inversión de 156,9 millones de euros y 6,9 millones de euros, respectivamente. El último contrato de limpieza está vencido desde el año 2020 y actualmente se encuentra en vigencia uno de emergencia.
La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, anunció el comienzo de las tramitaciones que pretenden "seguir mejorando" las prestaciones municipales. Estuvo acompañada por el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, y el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, quienes desgranaron los detalles de ambos contratos.
Detalles de los contratos
El acuerdo de limpieza está orientado a la recogida de residuos sólidos urbanos por un periodo de ocho años. Se incorporarán más de 190 trabajadores y 100 vehículos de distintas tipologías optimizadas para los barrios de difícil acceso. Asimismo, la inversión pretende renovar y ampliar el parque de contenedores con más de 10.000 unidades, además de avanzar en la implementación del quinto contenedor en toda la ciudad.
Por su parte, el contrato en materia de seguridad servirá para la adquisición de nuevos vehículos policiales a través de renting. Con 10 lotes y distintas tipologías, el servicio municipal prevé incorporar 64 vehículos para generar operatividad.
Habrá ampliación.
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