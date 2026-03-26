El efecto negativo de las tasas por emisiones en los puerto de Europa del Norte abre una vía de esperanza al Puerto de Las Palmas

queLa repercusión negativa que la aplicación del sistema de tasas por emisiones que la Unión Europea ha implantado está teniendo en puertos del norte de Europa abre una vía de esperanza para el Puerto de Las Palmas, que siempre ha resaltado el daño que puede hacer a una región ultraperiférica como Canarias que, además, tiene puertos cercanos competidores.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, quiere ser prudente porque aún se desconoce si Europa dará marcha atrás y asegura que los datos actuales no invitan al optimismo, pero reconoce que empieza a consolidarse la idea de que los efectos no deseados de esta normativa están siendo más amplios de lo previsto, afectando incluso a los grandes puertos del norte de Europa.

El impacto en puertos clave del norte de Europa

En este sentido, el hecho de que enclaves estratégicos como los puertos de Róterdam, Hamburgo o Ámsterdam estén registrando descensos en sus tráficos supone un punto de inflexión en el debate, asegura Calzada, que afirma que lo que inicialmente se concebía como una medida con impacto asumible para estas infraestructuras está demostrando tener consecuencias directas sobre su competitividad, especialmente frente a puertos situados fuera del ámbito de aplicación de la normativa europea como los británicos.

Contenedores de mercancía en el Puerto de Las Palmas / La Provincia

Desvío de tráfico hacia puertos no regulados

Este cambio en la dinámica del tráfico marítimo, con desvíos hacia puertos británicos o turcos, podría contribuir a generar una mayor conciencia dentro de la Unión Europea. La evidencia empírica que comienza a recopilarse apunta a un fenómeno de 'fuga' de actividad que no solo perjudica a regiones ultraperiféricas, sino también al núcleo logístico del continente. En este contexto, crece la confianza en que Bruselas atienda estos indicadores y se abra a revisar el actual marco regulatorio.

La situación del Puerto de Las Palmas y su futuro

Para el Puerto de Las Palmas, esta posible rectificación resulta clave. Su condición de enclave estratégico en el Atlántico y su fuerte dependencia del tráfico marítimo hacen que cualquier pérdida de competitividad tenga efectos especialmente intensos. La eliminación o adaptación de estas tasas permitiría recuperar actividad, garantizar la conectividad y evitar la pérdida de tráficos hacia terceros países, afirmó Beatriz Calzada.

Esperanza de un cambio en la regulación europea

Así, aunque la situación actual sigue siendo compleja, la evolución negativa en los puertos del norte de Europa podría convertirse en el catalizador necesario para un cambio de rumbo, aseguró la presidenta de la Autoridad Portuaria, que confía en que la Unión Europea reconozca el impacto global de la medida y avance hacia una solución más equilibrada, que permita compatibilizar los objetivos medioambientales con la sostenibilidad económica y logística de todos sus territorios.