Fimar, la Feria Internacional del Mar, se adelanta y llega en mayo al Puerto de Las Palmas

Fimar, la Feria Internacional del Mar, regresará a Las Palmas de Gran Canaria del 22 al 24 de mayo de 2026, en su edición número 15. El evento se celebrará en el Muelle Sanapú del Puerto de Las Palmas y promete ser una nueva edición llena de actividades para el público y oportunidades para profesionales del sector marino, náutico y la innovación marina. Fimar se consolida así como un referente para el sector, ofreciendo un espacio único de interacción y aprendizaje.

Este año, la feria tendrá un enfoque especial en la economía azul y la sostenibilidad, con una programación que resalta el papel de Canarias como región ultraperiférica clave en estos ámbitos. Las actividades estarán dirigidas a una audiencia diversa, desde expertos hasta familias, con una amplia oferta que incluye exhibiciones de embarcaciones, deportes acuáticos y actividades para niños. Además, la feria se suma a la distinción de Gran Canaria como Destino Starlight, resaltando la conexión única entre el mar y el cielo.

La Provincia

Expositores, conferencias y mesas de trabajo

El evento contará con una oferta comercial destacada, donde los expositores podrán mostrar sus productos y servicios a un público amplio y especializado. En paralelo, se celebrarán conferencias, mesas de trabajo y workshops sobre temas relacionados con el océano y la economía azul, con una participación destacada de instituciones académicas y expertos internacionales. Las actividades estarán diseñadas para promover el conocimiento y la cooperación en torno a la sostenibilidad y la innovación.

El plazo para participar está abierto.

Fimar 2026 se reafirma como el evento más importante de la economía azul en Canarias, ofreciendo tanto oportunidades para el sector profesional como un espacio para el ocio familiar y la divulgación sobre la protección del medio ambiente. Con una programación que abarca desde exposiciones hasta charlas técnicas, Fimar se consolida como el evento imprescindible para quienes apuestan por el futuro sostenible del mar.