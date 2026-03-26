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Muere el empresario Jaime Llorca, vinculado al Puerto de Las Palmas

Figura destacada en la industria alimentaria, a través de Jaime Llorca S A.., dedicada a la selección y comercialización de productos marinos y otros alimentos

El empresario Jaime Llorca.

El empresario Jaime Llorca. / La Provincia

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El conocido empresario del sector de la alimentación Jaime Llorca ha fallecido. Perteneciente a la empresa Jaime Llorca S. A., fundada en 1986 en Canarias, con una trayectoria de más de tres décadas en la selección, importación, ultracongelación y comercialización de productos marinos, carnes, productos de la huerta, así como otros alimentos preparados.

Habrá ampliación.

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