El muro de Miller Bajo espera la reparación: los trabajos empiezan este viernes

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, junto con el área de Urbanismo y la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (GEURSA), ha comenzado los trabajos urgentes para reforzar la seguridad del muro en el barrio de Miller Bajo que resultó afectado por las lluvias provocadas por la borrasca Therese, tras años acumulando daños. Las obras han sido adjudicadas a la empresa Derribo y Excavaciones Kiko y supondrán una inversión aproximada de 460.000 euros.

El pasado martes, el Consistorio adoptó una serie de medidas preventivas que incluyeron el realojamiento temporal de 11 personas de un edificio ubicado en la calle Nicolás Monche López. Este miércoles, se aprobó un decreto de emergencia para encargar a una empresa especializada la ejecución inmediata de las actuaciones necesarias para garantizar la estabilidad del muro afectado.

Empuje del terreno y acumulación de agua

El personal técnico del Ayuntamiento ha realizado un seguimiento exhaustivo del muro, lo que ha permitido confirmar que existen diversas fisuras en su estructura. Estas fisuras se han producido debido al empuje del terreno y la acumulación de agua derivada de las intensas lluvias de los últimos días.

Tras comparar las nuevas mediciones con un estudio topográfico realizado en 2016, los técnicos han constatado que el desplazamiento del muro, de entre 10 y 15 centímetros, se produce hacia el interior, lo que significa que no hay riesgo de desprendimiento hacia el exterior ni peligro para los edificios colindantes.

Estabilización y drenaje

Las labores de estabilización del muro comenzarán este viernes e incluyen la retirada de la parte superior del muro que ha perdido capacidad resistente debido al deterioro causado por las lluvias. También se instalará un sistema de drenaje en la parte trasera para evitar la acumulación de agua y reducir la presión sobre la estructura.

Desde que comenzó la incidencia, el Ayuntamiento ha coordinado un dispositivo con diversas áreas municipales. El mismo martes, la alcaldesa, Carolina Darias, junto al personal técnico, se reunió con los residentes afectados para informarles de la situación. Aunque se les comunicó que no había riesgo de derrumbe inminente, el desalojo fue considerado una medida preventiva necesaria mientras se ejecutaban los trabajos de estabilización. De las 11 personas realojadas, 2 fueron trasladadas al Centro de Inserción Social de La Isleta.

La zona de obras ya ha sido vallada, y los circuitos de acceso seguro se establecerán en breve. Se espera que el Ayuntamiento informe sobre la situación de las personas realojadas a partir de este viernes por la tarde.