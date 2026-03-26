Nuevos vehículos para la Policía Local: Las Palmas de Gran Canaria invierte 6,8 millones en un nuevo contrato

La Junta de Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves el expediente de contratación para incorporar 64 nuevos vehículos policiales en modalidad de renting. El acuerdo, que supone un valor aproximado de 6.885.432 euros, va destinado a renovar el parque móvil de la Policía Local para "mejorar el servicio" municipal, según desgranó el concejal de Seguridad, Josué íñiguez. Estas nuevas incorporaciones se dividen en 10 lotes e incluyen desde furgones hasta vehículos 4x4, entre otros.

A este contrato te suma la aprobación del pliego de las prescripciones técnicas para un nuevo megacontrato en el área de Limpieza. Este contará con una inversión de 157 millones de euros para mejorar la gestión de residuos sólidos, renovar los contenedores y avanzar en la instalación del quinto contenedor en toda la ciudad, entre otras medidas.

Vehículos por lotes

El primer lote incorporará dos furgones superligeros uniformados para Educación Vial y UFIPOL, mientras que el segundo contempla otros dos camuflados para la Unidad UE-GOIA, además del transporte canino. El tercero incluirá 25 vehículos tipo SUV híbridos, y el cuarto, otros 15.

El quinto lote sumará a la UMEC cuatro pick-up 4x4 diésel. Por su parte, el sexto incorporará dos todoterreno 4x4 para intervenciones en zonas de difícil acceso.

El séptimo lote estará destinado a la adquisición de seis SUV híbridos para la UE-GOIA, mientras que el octavo añadirá otros dos a la misma unidad. El noveno renovará cinco SUV híbridos en el cuerpo de Agentes de Movilidad y, por último, el décimo sumará un vehículo monovolumen especializado para la Unidad de Tráfico.