"¿Se puede hacer peor?": la crítica que lanzan vecinos de Las Palmas de Gran Canaria a Carolina Darias

Vecinos de Las Palmas de Gran Canaria se manifestaron este jueves para exigir la reapertura de la autovía GC-1 a la altura de la prolongación de la calle Nicolás Estévanez. La zona permanece actualmente vallada debido a la obra prevista para construir el paso subterráneo bajo el parque Santa Catalina, por donde debía transcurrir la Metroguagua. Los trabajos comenzaron en 2022, pero tuvieron que paralizarse pocos meses después al detectarse inestabilidad en el terreno. "¿Se puede hacer peor?", plantearon durante la protesta los manifestantes sobre la gestión de la alcaldesa, Carolina Darias.

En la concentración participaron el presidente de la asociación de vecinos de La Ballena-Barrio Atlántico, Miguel Pérez; el de Siete Palmas, David Rodríguez; el de Las Torres, Juan Angulo; y el de Reina Mercedes, Juan Guerra, además de vecinos de La Isleta y la zona del Puerto.

Los manifestantes denunciaron que en el espacio vallado suelen entrar personas a "hacer sus necesidades" y lamentaron que tanto peatones como turistas se vean obligados a dar rodeos innecesarios para cruzar de un lado a otro del parque. En este sentido, consideraron incoherente que se inaugure una nueva plataforma para cruceros, que prevé aumentar en un 18% el número de pasajeros, mientras la imagen que ofrece la ciudad a quienes llegan por primera vez es la de un entorno vallado y degradado.

Más concentraciones

Por ello, anunciaron su intención de concentrarse el último jueves de cada mes para reclamar distintas mejoras al Ayuntamiento de la capital. "Queremos visibilizar, con una actitud constructiva, aquellos puntos que están mal o que consideramos que pueden mejorarse, porque creemos tienen [el gobierno municipal] una realidad distorsionada", afirmó Rodríguez.

Aunque los participantes proceden de distintos barrios de Ciudad Alta, explicaron que eligieron esta primera reivindicación en la Ciudad Baja para poner de relieve que incluso el centro de la capital arrastra carencias. "Ya no miramos solo nuestros barrios, estamos mirando toda la ciudad", subrayó Guerra. Los vecinos aseguraron, además, que mantendrán sus protestas hasta obtener una respuesta del Ayuntamiento.