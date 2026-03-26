El Puerto de Las Palmas recula y aparca la orden de desahucio de la Demarcación de Costas de su edificio
Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria, argumenta la necesidad de recuperar los 677 metros cuadrados que ocupa Costas desde hace dos décadas, por las obras de rehabilitación de las oficinas
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha dado marcha atrás y ha dejado sobre la mesa la propuesta de inicio del desahucio administrativo de la Demarcación de Costas de Canarias de la cuarta planta de su edificio en el Puerto de Las Palmas, tras los «movimientos» que se han producido en «los dos últimos días», después de que saltara a la luz pública su pretensión.
La presidenta de la institución de los puertos de Las Palmas, Beatriz Calzada, explicó que el crecimiento y organización del personal de la Autoridad Portuaria requiere la recuperación de los 677 metros cuadrados que la Demarcación de Costas ocupa «desde hace más de 20 años» y así se le había trasladado desde hace años.
La sede administrativa del Puerto de Las Palmas, precisó Calzada, está siendo objeto de «un proyecto de rehabilitación y adaptación de las oficinas» que comenzó antes del inicio de este mandato y «llega un momento en el que es necesario el espacio que ocupa el Ministerio de Transición Ecológica».
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