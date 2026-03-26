Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Metereología CanariasUD Las PalmasMetereología tormentaRiesgo de inundacionesUD Las Palmas - GuaguasJaime LlorcaEutanasia de Noelia
instagramlinkedin

Semana Santa 2026: este es el dispositivo especial de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria despliega un operativo especial de seguridad y limpieza del 27 de marzo al 5 de abril, con motivo de la Semana Santa

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, en la reunión de seguridad por la Semana Santa 2026. / LPR

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un dispositivo especial de seguridad y limpieza con motivo de la celebración de la Semana Santa en la ciudad, en especial para los actos programados entre el viernes 27 de marzo y el domingo 5 de abril, así como para atender la posible afluencia de personas a las zonas de playa los próximos días.

La Policía Local realizará cortes puntuales de vías y llevará a cabo restricciones de estacionamiento en función de los recorridos procesionales, mientras que el Servicio Municipal de Limpieza reforzará los trabajos en las zonas con mayor afluencia de público con 50 trabajadores, entre mandos, conductores y operarios de los servicios de baldeo, barrido y brigadas, así como con 18 vehículos, entre barredoras, camiones baldeadores, camiones brigada y furgones.

Recorridos de las procesiones

  • Viernes, 27 de marzo

San Lorenzo – Nuestra Señora de los Dolores

Horario: 20:00h – 20:45h

Recorrido: C/ Antonio Martel Rodríguez, Marqués de Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre, hasta el Templo.

Fincas Unidas – Santísimo Cristo del Amor

Horario: 20:30 – 22:30

Recorrido: Salida de Obispo Rabadán 11, Canalejas, Dr. Waksman, Plaza de la Concordia, Carmen Llopis (General Martínez Anido), Senador Castillo Olivares, Murga, Plazoleta del P. Hilario, Tomás de Iriarte, Obispo Rabadán hasta la Parroquia.

  • Domingo de Ramos, 29 de marzo

Vega de San José – La Burrita

Horario: 10:00 – 11:00

Recorrido: Salida del templo zona norte en calle Córdoba (altura aparcamientos), calle Córdoba hasta el templo de la zona sur (bajada de Córdoba hacia Málaga).

Lomo Blanco – Procesión de Ramos

Horario: 10:30 – 11:15

Recorrido: Plaza María Suárez, San José Artesano, Lindero y Antonio Pildain y Zapiain, hasta su templo.

Puerto – La Burrita

Horario: 10:30 – 11:30

Recorrido: Iglesia de San Pablo, 29 de Abril, Cirilo Moreno, Secretario Artiles, Ruiz de Alda, Presidente Alvear, Iglesia Santa María del Pino.

La Isleta – Iglesia de la Luz

Horario: 10:45 – 13:30

Recorrido: Iglesia Nuestra Señora de la Luz, Jardines Castillo de La Luz, Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz hasta la Iglesia.

Cono Sur – Interparroquial Hoya de la Plata – Casablanca (Cruz de Ramos)

Horario: 11:00 – 12:30

Recorrido: Paseo Blas Cabrera Felipe, Pedro Hidalgo hasta el nº 45, Debussy, Antón Dvorak y Juan Sebastián Bach hasta la Parroquia de Los Remedios.

Triana – La Burrita

Horario: 11:00 – 14:00

Recorrido: Parque de San Telmo, Mayor de Triana, Perdomo, Pérez Galdós, Buenos Aires, Parque de San Telmo.

San Lorenzo – Bendición de los Olivos

Horario: 11:20 – 11:40

Recorrido: Plaza de San Lorenzo, Antonio Martel Rodríguez, Centro de Salud, Antonio Martel Rodríguez, Plaza de San Lorenzo.

Vegueta – Procesión de las Palmas

Horario: 11:45 – 12:15

Recorrido: Ermita de los Reyes, Hernán Pérez de Grado, Dr. Nuez Aguilar, Fernando Galván, San Marcos, García Tello y Plaza de Santo Domingo.

San José – Procesión de Ramos

Horario: 11:45 – 12:30

Recorrido: Paseo de San José 113 (acera dirección sur), calle interior lateral iglesia hasta la plaza de entrada.

Fincas Unidas – Corazón de María

Horario: 12:30 – 13:00

Recorrido: Plazoleta Padre Hilario, Tomás Iriarte hasta Obispo Rabadán 11.

Tamaraceite – San Antonio Abad

Horario: 13:00

Recorrido: Plaza de D. Ceferino Hernández, Templo Parroquial.

Vegueta – Cristo de la Salud y Virgen de la Esperanza

Horario: 19:00 – 00:30

Recorrido: Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, López Botas, Reyes Católicos, Felipe Massieu Falcón, Plaza del Pilar Nuevo, Casa de Colón, San Marcial, Obispo Codina (Catedral).

Regreso: Obispo Codina, Espíritu Santo, San Agustín, Procurador Luis Mesa Suárez, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Luis Millares, García Tello y Plaza de Santo Domingo.

  • Martes Santo, 31 de marzo

Triana – Ntra. Sra. de los Dolores y Angustias

Horario: 19:30 – 22:30

Recorrido: Parque San Telmo, Mayor de Triana, Travieso, General Bravo, Pérez Galdós, Perdomo, estación penitencial en San Antonio de Padua, regreso por Pérez Galdós, Perdomo, Mayor de Triana hasta Parque San Telmo.

San Lorenzo – Cristo atado a la Columna

Horario: 20:00 – 20:45

Recorrido: Plaza de San Lorenzo, Antonio Martel Rodríguez, Marqués de Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo.

  • Miércoles Santo, 1 de abril

San Lorenzo – Santo Encuentro

Horario: 20:00 – 20:45

Recorrido: Plaza de San Lorenzo, 13 de Septiembre, San Sebastián, Licenciado Pedro Mederos, Marqués de Muni y 13 de Septiembre hasta Plaza de San Lorenzo.

La Isleta – Vía Crucis San Pedro – El Salvador

Horario: 20:00 – 22:00

Recorrido: Iglesia de San Pedro, Timagán, Paseo de Las Canteras, Párroco José Luis Guerra de Armas, Iglesia El Salvador.

Vegueta – Procesión del Santo Encuentro

Horario: 20:00 – 23:30

Recorridos diferenciados:

Cristo con la Cruz: Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Plaza de Santa Ana, Obispo Codina.

San Juan y Magdalena: Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina, Plaza de Santa Ana.

La Verónica: mismo recorrido que el anterior.

Virgen de los Dolores: Plaza de Santo Domingo, García Tello, Reyes Católicos, Espíritu Santo, Obispo Codina, Plaza de Santa Ana.

Regreso común: Plaza de Santa Ana, Catedral, Obispo Codina, Reloj, Dr. Chil, Dr. Vernau, San Marcos, García Tello, Plaza de Santo Domingo.

  • Jueves Santo, 2 de abril

Puerto – Vía Crucis

Horario: 21:00 – 22:30

Recorrido: Presidente Alvear, Juan Manuel Durán, General Vives, Ruiz de Alda.

Guanarteme – Vía Crucis Cristo Crucificado

Horario: 22:30 – 23:00

Recorrido: Plaza del Cristo Crucificado, Olof Palme, Arístides Briand, Kant, Portugal, El Cid, Secretario Padilla, Plaza del Cristo Crucificado.

San Lorenzo – Vía Crucis

Horario: 23:30 – 00:30

Recorrido: Plaza de San Lorenzo, Antonio Martel Rodríguez, Marqués del Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre.

Vegueta – Vía Crucis del Silencio

Horario: 00:00 – 02:30

Recorrido: Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Dr. Chil, Plaza de San Agustín, San Agustín, Espíritu Santo, Obispo Codina, Castillo y Plaza del Espíritu Santo.

  • Viernes Santo, 3 de abril

Tenoya – Vía Crucis

Horario: 08:00 – 10:00

Recorrido: Practicante Antonio Henríquez, Molino, Pasaje Jazmín, Trasera San Isidro, Acequia, Salvia I, Molino, Practicante Antonio Henríquez.

Vegueta – Procesión de las Mantillas

Horario: 11:00 – 12:30

Recorrido: Catedral, Obispo Codina, Espíritu Santo, Reyes Católicos, Dr. Chil, Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Plaza de Santa Ana y Obispo Codina.

Lomo Blanco – Vía Crucis

Horario: 18:15 – 19:45

Recorrido: Antonio Pildain y Zapiain, Lindero, San José Artesano, Profesor Sventenius, Norte, Ana María Margenat, Antonio Pildain.

Tenoya – Dolores y Santa Cruz

Horario: 18:30 – 19:30

Recorrido: Carretera General, Practicante Antonio Henríquez, Camino a Tenoya, Ermita.

Procesión Magna (Triana–Vegueta)

Horarios: Santo Domingo: 18:30 – 22:00, San Agustín: 18:45 – 21:30, San Francisco de Asís: 19:00 – 22:00

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán

Salida: 18:30

Recorrido: Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina (Catedral), Muro, Plaza Cairasco, General Bravo, San Bernardo, Cano, Arena, Mayor de Triana, Mendizábal, San Agustín, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Dr. Vernau, San Marcos, García Tello y Plaza de Santo Domingo hasta su templo.

Parroquia de San Agustín

Salida: 18:45

Recorrido: Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Reloj, donde se incorpora al cortejo procedente de Santo Domingo, continuando por Obispo Codina (Catedral), Muro, Plaza Cairasco, General Bravo, San Bernardo, Cano, Arena, Mayor de Triana, Mendizábal, San Agustín y Plaza de San Agustín hasta su templo.

Parroquia de San Francisco de Asís

Salida: 19:00

Recorrido: Plaza de San Francisco, Dr. Domingo Déniz, Alameda de Colón, Plaza Cairasco, donde se incorpora al cortejo general antes de entrar en la Alameda de Colón, continuando por General Bravo, San Bernardo, Cano, Arena, Mayor de Triana, Mendizábal, San Agustín, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina, Muro, Plaza Cairasco, Alameda de Colón y Doctor Domingo Déniz hasta su templo.

Cono Sur – Interparroquial Casablanca – Hoya de la Plata

Horario: 19:00 – 20:00

Recorrido: Plaza de los Remedios, Juan Sebastián Bach, Antón Dvorak, Debussy, Pedro Hidalgo, Paseo Blas Cabrera Felipe hasta San Francisco Javier.

Puerto – Santo Encuentro

Horario: 19:00 – 21:30

Recorrido: Juan Manuel Durán, Presidente Alvear, General Vives, Isla de Cuba, Presidente Alvear.

La Isleta – Ntra. Sra. de la Luz

Horario: 19:30 – 21:00

Recorrido: Pérez Muñoz, Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz.

San Lorenzo – Santo Entierro

Horario: 20:30 – 21:30

Recorrido: Antonio Martel Rodríguez, Marqués de Muni, Licenciado Pedro Mederos, Carretera General, La Paz, El Calvario, La Paz, Carretera General, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo.

Tamaraceite – Santo Entierro

Horario: 20:30 – 21:30

Recorrido: Carretera General de Tamaraceite dirección Arucas, giro en la oficina CaixaBank y regreso al templo.

Ciudad Alta – Cristo Yacente

Horario: 21:00 – 23:00

Recorrido: Pintor Juan Ismael, Teobaldo Power, Henry Dunant, Licenciado Ramírez y Doreste, Benítez Inglot, Fray Cristóbal Caballero, Pintor Juan Ismael.

San Lorenzo – Retiro de la Virgen

Horario: 21:30 – 22:30

Recorrido: Plaza de San Lorenzo, 13 de Septiembre, Marqués del Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo.

El Polvorín – San Antonio de Padua

Horario: 22:00 – 23:30

Recorrido: San Antonio de Padua, Obispo Marquina, León XIII, Avenida del Polvorín, regreso por San Juan de Dios, Demetria, Conde del Albrit, plaza Rafaela Manrique, Rosario Manrique.

Triana – Soledad (Procesión del Silencio)

Horario: 22:30 – 23:30

Recorrido: Doctor Domingo Déniz, Alameda de Colón, Plaza Cairasco, General Bravo, Travieso, Cano, Torres, General Bravo, Plaza Cairasco, Alameda de Colón, Doctor Domingo Déniz.

  • Sábado Santo, 4 de abril

Vegueta – Traslado de trono

Horario: 19:30

Recorrido: Plaza de Santo Domingo, Luis Millares, Dr. Chil, Reloj, Catedral.

  • Domingo de Resurrección, 5 de Abril

Vegueta – Resucitado

Horario: 11:30 – 13:30

Recorrido: Catedral, Obispo Codina, Espíritu Santo, San Agustín, Procurador Luis Mesa Suárez, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, García Tello, Plaza de Santo Domingo.

La Isleta – Cristo Resucitado

Horario: 12:00

Recorrido: Rosarito, López Socas, Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents