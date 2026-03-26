Semana Santa 2026: este es el dispositivo especial de Las Palmas de Gran Canaria
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria despliega un operativo especial de seguridad y limpieza del 27 de marzo al 5 de abril, con motivo de la Semana Santa
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un dispositivo especial de seguridad y limpieza con motivo de la celebración de la Semana Santa en la ciudad, en especial para los actos programados entre el viernes 27 de marzo y el domingo 5 de abril, así como para atender la posible afluencia de personas a las zonas de playa los próximos días.
La Policía Local realizará cortes puntuales de vías y llevará a cabo restricciones de estacionamiento en función de los recorridos procesionales, mientras que el Servicio Municipal de Limpieza reforzará los trabajos en las zonas con mayor afluencia de público con 50 trabajadores, entre mandos, conductores y operarios de los servicios de baldeo, barrido y brigadas, así como con 18 vehículos, entre barredoras, camiones baldeadores, camiones brigada y furgones.
Recorridos de las procesiones
- Viernes, 27 de marzo
San Lorenzo – Nuestra Señora de los Dolores
Horario: 20:00h – 20:45h
Recorrido: C/ Antonio Martel Rodríguez, Marqués de Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre, hasta el Templo.
Fincas Unidas – Santísimo Cristo del Amor
Horario: 20:30 – 22:30
Recorrido: Salida de Obispo Rabadán 11, Canalejas, Dr. Waksman, Plaza de la Concordia, Carmen Llopis (General Martínez Anido), Senador Castillo Olivares, Murga, Plazoleta del P. Hilario, Tomás de Iriarte, Obispo Rabadán hasta la Parroquia.
- Domingo de Ramos, 29 de marzo
Vega de San José – La Burrita
Horario: 10:00 – 11:00
Recorrido: Salida del templo zona norte en calle Córdoba (altura aparcamientos), calle Córdoba hasta el templo de la zona sur (bajada de Córdoba hacia Málaga).
Lomo Blanco – Procesión de Ramos
Horario: 10:30 – 11:15
Recorrido: Plaza María Suárez, San José Artesano, Lindero y Antonio Pildain y Zapiain, hasta su templo.
Puerto – La Burrita
Horario: 10:30 – 11:30
Recorrido: Iglesia de San Pablo, 29 de Abril, Cirilo Moreno, Secretario Artiles, Ruiz de Alda, Presidente Alvear, Iglesia Santa María del Pino.
La Isleta – Iglesia de la Luz
Horario: 10:45 – 13:30
Recorrido: Iglesia Nuestra Señora de la Luz, Jardines Castillo de La Luz, Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz hasta la Iglesia.
Cono Sur – Interparroquial Hoya de la Plata – Casablanca (Cruz de Ramos)
Horario: 11:00 – 12:30
Recorrido: Paseo Blas Cabrera Felipe, Pedro Hidalgo hasta el nº 45, Debussy, Antón Dvorak y Juan Sebastián Bach hasta la Parroquia de Los Remedios.
Triana – La Burrita
Horario: 11:00 – 14:00
Recorrido: Parque de San Telmo, Mayor de Triana, Perdomo, Pérez Galdós, Buenos Aires, Parque de San Telmo.
San Lorenzo – Bendición de los Olivos
Horario: 11:20 – 11:40
Recorrido: Plaza de San Lorenzo, Antonio Martel Rodríguez, Centro de Salud, Antonio Martel Rodríguez, Plaza de San Lorenzo.
Vegueta – Procesión de las Palmas
Horario: 11:45 – 12:15
Recorrido: Ermita de los Reyes, Hernán Pérez de Grado, Dr. Nuez Aguilar, Fernando Galván, San Marcos, García Tello y Plaza de Santo Domingo.
San José – Procesión de Ramos
Horario: 11:45 – 12:30
Recorrido: Paseo de San José 113 (acera dirección sur), calle interior lateral iglesia hasta la plaza de entrada.
Fincas Unidas – Corazón de María
Horario: 12:30 – 13:00
Recorrido: Plazoleta Padre Hilario, Tomás Iriarte hasta Obispo Rabadán 11.
Tamaraceite – San Antonio Abad
Horario: 13:00
Recorrido: Plaza de D. Ceferino Hernández, Templo Parroquial.
Vegueta – Cristo de la Salud y Virgen de la Esperanza
Horario: 19:00 – 00:30
Recorrido: Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, López Botas, Reyes Católicos, Felipe Massieu Falcón, Plaza del Pilar Nuevo, Casa de Colón, San Marcial, Obispo Codina (Catedral).
Regreso: Obispo Codina, Espíritu Santo, San Agustín, Procurador Luis Mesa Suárez, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Luis Millares, García Tello y Plaza de Santo Domingo.
- Martes Santo, 31 de marzo
Triana – Ntra. Sra. de los Dolores y Angustias
Horario: 19:30 – 22:30
Recorrido: Parque San Telmo, Mayor de Triana, Travieso, General Bravo, Pérez Galdós, Perdomo, estación penitencial en San Antonio de Padua, regreso por Pérez Galdós, Perdomo, Mayor de Triana hasta Parque San Telmo.
San Lorenzo – Cristo atado a la Columna
Horario: 20:00 – 20:45
Recorrido: Plaza de San Lorenzo, Antonio Martel Rodríguez, Marqués de Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo.
- Miércoles Santo, 1 de abril
San Lorenzo – Santo Encuentro
Horario: 20:00 – 20:45
Recorrido: Plaza de San Lorenzo, 13 de Septiembre, San Sebastián, Licenciado Pedro Mederos, Marqués de Muni y 13 de Septiembre hasta Plaza de San Lorenzo.
La Isleta – Vía Crucis San Pedro – El Salvador
Horario: 20:00 – 22:00
Recorrido: Iglesia de San Pedro, Timagán, Paseo de Las Canteras, Párroco José Luis Guerra de Armas, Iglesia El Salvador.
Vegueta – Procesión del Santo Encuentro
Horario: 20:00 – 23:30
Recorridos diferenciados:
Cristo con la Cruz: Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Plaza de Santa Ana, Obispo Codina.
San Juan y Magdalena: Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina, Plaza de Santa Ana.
La Verónica: mismo recorrido que el anterior.
Virgen de los Dolores: Plaza de Santo Domingo, García Tello, Reyes Católicos, Espíritu Santo, Obispo Codina, Plaza de Santa Ana.
Regreso común: Plaza de Santa Ana, Catedral, Obispo Codina, Reloj, Dr. Chil, Dr. Vernau, San Marcos, García Tello, Plaza de Santo Domingo.
- Jueves Santo, 2 de abril
Puerto – Vía Crucis
Horario: 21:00 – 22:30
Recorrido: Presidente Alvear, Juan Manuel Durán, General Vives, Ruiz de Alda.
Guanarteme – Vía Crucis Cristo Crucificado
Horario: 22:30 – 23:00
Recorrido: Plaza del Cristo Crucificado, Olof Palme, Arístides Briand, Kant, Portugal, El Cid, Secretario Padilla, Plaza del Cristo Crucificado.
San Lorenzo – Vía Crucis
Horario: 23:30 – 00:30
Recorrido: Plaza de San Lorenzo, Antonio Martel Rodríguez, Marqués del Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre.
Vegueta – Vía Crucis del Silencio
Horario: 00:00 – 02:30
Recorrido: Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Dr. Chil, Plaza de San Agustín, San Agustín, Espíritu Santo, Obispo Codina, Castillo y Plaza del Espíritu Santo.
- Viernes Santo, 3 de abril
Tenoya – Vía Crucis
Horario: 08:00 – 10:00
Recorrido: Practicante Antonio Henríquez, Molino, Pasaje Jazmín, Trasera San Isidro, Acequia, Salvia I, Molino, Practicante Antonio Henríquez.
Vegueta – Procesión de las Mantillas
Horario: 11:00 – 12:30
Recorrido: Catedral, Obispo Codina, Espíritu Santo, Reyes Católicos, Dr. Chil, Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Plaza de Santa Ana y Obispo Codina.
Lomo Blanco – Vía Crucis
Horario: 18:15 – 19:45
Recorrido: Antonio Pildain y Zapiain, Lindero, San José Artesano, Profesor Sventenius, Norte, Ana María Margenat, Antonio Pildain.
Tenoya – Dolores y Santa Cruz
Horario: 18:30 – 19:30
Recorrido: Carretera General, Practicante Antonio Henríquez, Camino a Tenoya, Ermita.
Procesión Magna (Triana–Vegueta)
Horarios: Santo Domingo: 18:30 – 22:00, San Agustín: 18:45 – 21:30, San Francisco de Asís: 19:00 – 22:00
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
Salida: 18:30
Recorrido: Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina (Catedral), Muro, Plaza Cairasco, General Bravo, San Bernardo, Cano, Arena, Mayor de Triana, Mendizábal, San Agustín, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Dr. Vernau, San Marcos, García Tello y Plaza de Santo Domingo hasta su templo.
Parroquia de San Agustín
Salida: 18:45
Recorrido: Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Reloj, donde se incorpora al cortejo procedente de Santo Domingo, continuando por Obispo Codina (Catedral), Muro, Plaza Cairasco, General Bravo, San Bernardo, Cano, Arena, Mayor de Triana, Mendizábal, San Agustín y Plaza de San Agustín hasta su templo.
Parroquia de San Francisco de Asís
Salida: 19:00
Recorrido: Plaza de San Francisco, Dr. Domingo Déniz, Alameda de Colón, Plaza Cairasco, donde se incorpora al cortejo general antes de entrar en la Alameda de Colón, continuando por General Bravo, San Bernardo, Cano, Arena, Mayor de Triana, Mendizábal, San Agustín, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina, Muro, Plaza Cairasco, Alameda de Colón y Doctor Domingo Déniz hasta su templo.
Cono Sur – Interparroquial Casablanca – Hoya de la Plata
Horario: 19:00 – 20:00
Recorrido: Plaza de los Remedios, Juan Sebastián Bach, Antón Dvorak, Debussy, Pedro Hidalgo, Paseo Blas Cabrera Felipe hasta San Francisco Javier.
Puerto – Santo Encuentro
Horario: 19:00 – 21:30
Recorrido: Juan Manuel Durán, Presidente Alvear, General Vives, Isla de Cuba, Presidente Alvear.
La Isleta – Ntra. Sra. de la Luz
Horario: 19:30 – 21:00
Recorrido: Pérez Muñoz, Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz.
San Lorenzo – Santo Entierro
Horario: 20:30 – 21:30
Recorrido: Antonio Martel Rodríguez, Marqués de Muni, Licenciado Pedro Mederos, Carretera General, La Paz, El Calvario, La Paz, Carretera General, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo.
Tamaraceite – Santo Entierro
Horario: 20:30 – 21:30
Recorrido: Carretera General de Tamaraceite dirección Arucas, giro en la oficina CaixaBank y regreso al templo.
Ciudad Alta – Cristo Yacente
Horario: 21:00 – 23:00
Recorrido: Pintor Juan Ismael, Teobaldo Power, Henry Dunant, Licenciado Ramírez y Doreste, Benítez Inglot, Fray Cristóbal Caballero, Pintor Juan Ismael.
San Lorenzo – Retiro de la Virgen
Horario: 21:30 – 22:30
Recorrido: Plaza de San Lorenzo, 13 de Septiembre, Marqués del Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo.
El Polvorín – San Antonio de Padua
Horario: 22:00 – 23:30
Recorrido: San Antonio de Padua, Obispo Marquina, León XIII, Avenida del Polvorín, regreso por San Juan de Dios, Demetria, Conde del Albrit, plaza Rafaela Manrique, Rosario Manrique.
Triana – Soledad (Procesión del Silencio)
Horario: 22:30 – 23:30
Recorrido: Doctor Domingo Déniz, Alameda de Colón, Plaza Cairasco, General Bravo, Travieso, Cano, Torres, General Bravo, Plaza Cairasco, Alameda de Colón, Doctor Domingo Déniz.
- Sábado Santo, 4 de abril
Vegueta – Traslado de trono
Horario: 19:30
Recorrido: Plaza de Santo Domingo, Luis Millares, Dr. Chil, Reloj, Catedral.
- Domingo de Resurrección, 5 de Abril
Vegueta – Resucitado
Horario: 11:30 – 13:30
Recorrido: Catedral, Obispo Codina, Espíritu Santo, San Agustín, Procurador Luis Mesa Suárez, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, García Tello, Plaza de Santo Domingo.
La Isleta – Cristo Resucitado
Horario: 12:00
Recorrido: Rosarito, López Socas, Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz
