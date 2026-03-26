Semana Santa en Las Palmas de Gran Canaria 2026: Fernando Canellada, director de LA PROVINCIA/DLP, da el pregón este jueves
El acto tendrá lugar a las 20.00 horas de este 26 de marzo en el Salón Dorado del Gabinete Literario
El director del diario LA PROVINCIA/DLP, Fernando Canellada, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a la Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria en la tarde de este jueves, 26 de marzo, con el tradicional pregón.
El acto tendrá lugar a las 20:00 horas en el Salón Dorado del Gabinete Literario, un cambio de ubicación respecto al pregón de años anteriores, que se celebraba en la iglesia de Santa Ana. Esta modificación busca acercar el acto a la ciudadanía, ofreciendo un enfoque más social y accesible a la festividad religiosa.
La Semana Santa en Las Palmas de Gran Canaria promete ser especialmente significativa este año, con novedades que han generado gran expectación entre los fieles. Uno de los eventos más destacados será el estreno de una nueva procesión del Cristo Resucitado, que saldrá por primera vez de la Catedral de Canarias el Domingo de Resurrección. La procesión culminará en la parroquia de Santo Domingo.
Nuevos recorridos y mayor afluencia en las procesiones
La conocida procesión de los Nazarenos de Vegueta, una de las más populares y con mayor afluencia de público, también se ha renovado. Este año, el recorrido se ampliará hacia San Agustín, lo que añade una hora más de fervor y devoción para los participantes y espectadores.
Además, la ciudad vivirá unas 40 procesiones a lo largo de la Semana Santa, lo que resalta la importancia religiosa de estas celebraciones en todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria. Aunque las procesiones del casco antiguo suelen atraer a la mayor parte del público, cada recorrido tiene un gran valor simbólico para los vecinos de las distintas zonas de la ciudad.
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