Así será barrio a barrio la recogida de basuras en Las Palmas de Gran Canaria con el nuevo contrato de limpieza

El nuevo contrato de recogida de residuos sólidos urbanos estipula cómo será la organización de este servicio en los distintos barrios de Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de la capital grancanaria aprobó los pliegos en Junta de Gobierno este jueves por 156,9 millones de euros. El documento diferencia entre zonas que tendrán gestión directa de lunes a viernes a través del personal del Servicio Municipal de Limpieza y zonas de gestión indirecta de lunes a domingo o en días alternos con la nueva empresa adjudicataria del servicio.

El nuevo pliego, que tendrá un vigencia de ocho años, contempla la incorporación de un centenar de nuevos vehículos para recogida y limpieza; y la renovación de los contenedores de la ciudad con 10.000 unidades -incluidos los de basura orgánica, el contenedor marrón-. El contrato anterior venció en 2020 y desde octubre hay uno de emergencia para intentar solucionar el creciente problema de insalubridad que se estaba produciendo en las calles de la ciudad.

Barrios de gestión de lunes a viernes

Los barrios con gestión directa de lunes a viernes serán en el distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira: Casablanca I, San Roque, Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, Barracones de Pedro Hidalgo, Tres Palmas, El Lasso, Las Filipinas, La Matula, Lomo Verdejo , Pico Viento, Tafira Baja, El Fondillo, Los Hoyos, El Roque, Cuesta Ramón, Barranco Seco, Lomo Blanco, El Secadero , La Calzada, Monte Quemado, Marzagán, Lomo del Sabinal y Lomo del Capón.

En el distrito de Ciudad Alta operarán en la Urbanización Díaz Casanova y en el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya en San Lorenzo, La Milagrosa, Dragonal Bajo, Dragonal Alto, Hoya Andrea, Casa Ayala, El Román, El Zardo, Cuesta Blanca, Llanos de Mª Rivera, Siete Puertas, S. José del Álamo, El Granillar, Merenderos, Cuevas Blancas, Los Giles, Cañada Honda, Costa Ayala y Ladera Alta.

La gestión indirecta en días alternos será en los barrios de San José, San Juan, El Batán, Zárate, Vegueta, Salto del Negro / Tablero Gonzalo, San Cristóbal, Zurbarán/Universidad, La Montañeta, Los Lirios, Tafira Alta, San Francisco de Paula, Hoya Parrado, Bandama, Lomo Apolinario, Urbanización Mestisay, Capellanía, Lugarejo, Miller Bajo, Los Tarahales, El Cardón, Almatriche, Tamaraceite, Las Majadillas, La Suerte, Piletas/ Isla Perdida , Tenoya, Lomo Los Frailes, Las Perreras, La Galera, El Toscón Alto, Las Mesas , Ciudad del Campo, Urbanización Los Calvarios y Riscos Negros.

Barrios con recogida de lunes a domingo

Por último, habrá gestión indirecta con recogida diaria de lunes a domingo en el distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira en Vega de San José, Fase III del Polígono de Jinámar, Las Ramblas, Mirador del Valle, Urbanización de 60 viviendas. En el distrito Centro en La Paterna, Nueva Paterna, Triana, Tarahales, San Francisco, Casablanca III, Urbanización Los Ruiseñores, San Nicolás, Copherfam Alto y bajo, Divina Pastora, Alcaravaneras, Ciudad Jardín, Fincas Unidas, Lugo y Canalejas.

En el distrito Isleta-Puerto-Guanarteme operarán todos los días en Santa Catalina, Guanarteme, Barrio de La Minilla, Las Canteras, La Isleta, Las Coloradas, El Confital, Nueva Isleta, El Sebadal. Por último, en Ciudad Alta harán lo propio en Escaleritas, Barrio del Atlántico, Schamann, Las Rehoyas, Las Torres, Siete Palmas, La Minilla, Polígono Residencial Cruz de Piedra, Las Chumberas, Cueva Torres, Urbanización Sansofé, Barranquillo de Don Zoilo, San Antonio, El Polvorín y El Pilar.