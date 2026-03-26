Así será barrio a barrio la recogida de basuras en Las Palmas de Gran Canaria con el nuevo contrato de limpieza
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria invertirá 156,9 millones de euros en el nuevo contrato de recogida de residuos, que diferenciará entre gestión directa e indirecta en los barrios
El nuevo contrato de recogida de residuos sólidos urbanos estipula cómo será la organización de este servicio en los distintos barrios de Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de la capital grancanaria aprobó los pliegos en Junta de Gobierno este jueves por 156,9 millones de euros. El documento diferencia entre zonas que tendrán gestión directa de lunes a viernes a través del personal del Servicio Municipal de Limpieza y zonas de gestión indirecta de lunes a domingo o en días alternos con la nueva empresa adjudicataria del servicio.
El nuevo pliego, que tendrá un vigencia de ocho años, contempla la incorporación de un centenar de nuevos vehículos para recogida y limpieza; y la renovación de los contenedores de la ciudad con 10.000 unidades -incluidos los de basura orgánica, el contenedor marrón-. El contrato anterior venció en 2020 y desde octubre hay uno de emergencia para intentar solucionar el creciente problema de insalubridad que se estaba produciendo en las calles de la ciudad.
Barrios de gestión de lunes a viernes
Los barrios con gestión directa de lunes a viernes serán en el distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira: Casablanca I, San Roque, Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, Barracones de Pedro Hidalgo, Tres Palmas, El Lasso, Las Filipinas, La Matula, Lomo Verdejo , Pico Viento, Tafira Baja, El Fondillo, Los Hoyos, El Roque, Cuesta Ramón, Barranco Seco, Lomo Blanco, El Secadero , La Calzada, Monte Quemado, Marzagán, Lomo del Sabinal y Lomo del Capón.
En el distrito de Ciudad Alta operarán en la Urbanización Díaz Casanova y en el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya en San Lorenzo, La Milagrosa, Dragonal Bajo, Dragonal Alto, Hoya Andrea, Casa Ayala, El Román, El Zardo, Cuesta Blanca, Llanos de Mª Rivera, Siete Puertas, S. José del Álamo, El Granillar, Merenderos, Cuevas Blancas, Los Giles, Cañada Honda, Costa Ayala y Ladera Alta.
La gestión indirecta en días alternos será en los barrios de San José, San Juan, El Batán, Zárate, Vegueta, Salto del Negro / Tablero Gonzalo, San Cristóbal, Zurbarán/Universidad, La Montañeta, Los Lirios, Tafira Alta, San Francisco de Paula, Hoya Parrado, Bandama, Lomo Apolinario, Urbanización Mestisay, Capellanía, Lugarejo, Miller Bajo, Los Tarahales, El Cardón, Almatriche, Tamaraceite, Las Majadillas, La Suerte, Piletas/ Isla Perdida , Tenoya, Lomo Los Frailes, Las Perreras, La Galera, El Toscón Alto, Las Mesas , Ciudad del Campo, Urbanización Los Calvarios y Riscos Negros.
Barrios con recogida de lunes a domingo
Por último, habrá gestión indirecta con recogida diaria de lunes a domingo en el distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira en Vega de San José, Fase III del Polígono de Jinámar, Las Ramblas, Mirador del Valle, Urbanización de 60 viviendas. En el distrito Centro en La Paterna, Nueva Paterna, Triana, Tarahales, San Francisco, Casablanca III, Urbanización Los Ruiseñores, San Nicolás, Copherfam Alto y bajo, Divina Pastora, Alcaravaneras, Ciudad Jardín, Fincas Unidas, Lugo y Canalejas.
En el distrito Isleta-Puerto-Guanarteme operarán todos los días en Santa Catalina, Guanarteme, Barrio de La Minilla, Las Canteras, La Isleta, Las Coloradas, El Confital, Nueva Isleta, El Sebadal. Por último, en Ciudad Alta harán lo propio en Escaleritas, Barrio del Atlántico, Schamann, Las Rehoyas, Las Torres, Siete Palmas, La Minilla, Polígono Residencial Cruz de Piedra, Las Chumberas, Cueva Torres, Urbanización Sansofé, Barranquillo de Don Zoilo, San Antonio, El Polvorín y El Pilar.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Puerto de Las Palmas ordena el desalojo de la Demarcación de Costas de la cuarta planta de su edificio
- Contraste meteorológico en Canarias: la Aemet avisa de nubosidad con lluvias débiles en el norte y viento intenso en el sur
- La Aemet prevé lluvias localmente fuertes en Canarias durante el miércoles
- DIRECTO | Última hora de la borrasca Therese en Canarias: las fuertes lluvias provocan el confinamiento de Arteara y Fataga
- La transformación de Guanarteme: la demolición de una vivienda abre la plaza de América al nuevo bulevar de La Ballena
- «Ni Dios se cree esto»: La presa de Ayagaures, en San Bartolomé de Tirajana, rebosa tras 15 años sin hacerlo
- La UD Las Palmas quiere gestionar el Guaguas en su intento de crear un club multidisciplinar
- El dueño del restaurante El Secuestro de Teror: 'Gracias a que me avisó el parrillero, porque yo estaba tranquilo en ese almacén que se cayó