La USPB propone mejorar las condiciones laborales de la Policía Local en el turno de noche
La Unión Sindical de la Policía Local (USPB) propone mejorar las retribuciones del turno de noche, con subidas que oscilan entre los 650 y 750 euros, dependiendo de la categoría profesional.
La Unión Sindical de la Policía Local (USPB) ha presentado una propuesta para mejorar las condiciones laborales del personal de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria que trabaja en el turno nocturno, con el objetivo de optimizar tanto las retribuciones como la cobertura de efectivos durante las horas de noche.
La propuesta tiene como base una valoración exhaustiva de las horas trabajadas en horario nocturno, teniendo en cuenta la carga de trabajo, las vacantes existentes y la jornada penosa que implica el turno nocturno. El sindicato considera que es esencial ajustar el número de efectivos y las compensaciones económicas, para garantizar un servicio de seguridad eficaz y justo para los agentes.
Entre las principales propuestas de la USPB se incluyen:
- Actualización de la compensación económica: Se propone una revisión de las retribuciones vinculadas al turno de noche, ajustándolas a la situación actual. Las nuevas compensaciones serían las siguientes:
- Agente de Policía Local: 650 euros
- Oficial: 700 euros
- Subinspector: 725 euros
- Inspector: 750 euros
- Además, se plantea la valoración específica de los Complementos Variables de las Unidades Especiales de Atestados, Armamento y Tiro, y UE-GOIA, según los porcentajes de nocturnidad y disponibilidad que se negocien.
- Refuerzo del número de efectivos: El sindicato propone un mínimo de 35 efectivos para cubrir adecuadamente el turno de noche, con una distribución que incluya 10 Unidades Operativas, 2 componentes de Atestados, 4 de Transmisiones, 2 para radar y 7 plazas adicionales, priorizando la incorporación de policías voluntarios mayores de 55 años en puestos fijos de vigilancia.
- En caso de que no haya suficientes voluntarios, el turno podrá ser cubierto por dos miembros de la escala ejecutiva o dos oficiales voluntarios. Además, se propone aumentar el número de efectivos en las Unidades de Atestados y UE-GOIA para mejorar la eficacia en la cobertura del turno nocturno.
El sindicato USPB destaca que mantener la estabilidad laboral y garantizar unas compensaciones justas para el personal que trabaja durante la noche es una prioridad. De igual manera, subraya que este acuerdo debería perdurar en el tiempo y convertirse en una solución a largo plazo para los próximos diez años.
Con esta propuesta, la USPB busca asegurar un entorno de trabajo más justo y eficiente para los agentes de la Policía Local, así como mejorar la calidad del servicio de seguridad nocturna en la ciudad.
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