La Autoridad Portuaria de Las Palmas renueva la Dársena de Embarcaciones Menores con nuevos proyectos

La Autoridad Portuaria de Las Palmas continúa reordenando la Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de las Palmas mientras sigue con los procesos para desalojar los barcos que están siendo utilizados como residencia fija y aquellos que no cuentan con los permisos para continuar atracados en los pantalanes.

Para ello, la institución que preside Beatriz Calzada ha sacado a licitación pública tres nuevos proyectos que contribuirán a mejorar los servicios que ofrece la Marina a los barcos y a proyectos internacionales como las regatas trasatlánticas ARC y ARC+, como la electrificación de un dique y varios pantalanes, la mejora de los aseos y el suministro del equipamiento para la identificación de las embarcaciones.

Proyecto eléctrico para los pantalanes

El procedimiento para la contratación del proyecto eléctrico para los pantalanes R, S, T y Z, que recientemente han sido sustituidos, y el dique este del Muelle Deportivo, está ya avanzado, con una propuesta de adjudicación después de que cinco empresas optaran a realizar estos trabajos, que tenían un presupuesto inicial de 165.113,43 euros.

Tras el estudio de todas las ofertas, el órgano de contratación de la institución portuaria se ha decantado por Imesapi, que ha presentado un presupuesto inicial de 67.639 euros, una cifra a la que hay que añadir el IGIC y que es la más baja de todas las propuestas.

Con esta actuación se renovarán las torretas de suministro y se ampliará su número con el fin de mejorar el servicio a las embarcaciones atracadas en esta zona de la marina, así como la realización de las canalizaciones, el tendido de cableado y la instalación del cuadro eléctrico de distribución situado al inicio de cada uno de los pantalanes. Estos trabajos tienen un plazo de ejecución de dos meses a partir de la firma del acta de remplanteo.

Renovación de vestuarios y aseos

Por otro lado, la Autoridad Portuaria impulsa la renovación de los vestuarios y aseos de uso exclusivo para los usuarios autorizados de la Marina, que están construidos, dependiendo de cada uno, con módulos prefabricados y obra tradicional, y muestran desperfectos por la corrosión propia de ambiente agresivo (elevada humedad y salinidad) y la exposición a los agentes atmosféricos, así como por su prolongado uso y el vandalismo.

El proyecto de intervención contempla la reparación de las patologías existentes, especialmente humedades en paramentos y techos, la renovación de los pavimentos y revestimientos interiores, incorporando soluciones continuas y resistentes en zonas húmedas, la sustitución de las puertas, encimeras, lavabos, bancos, espejos y mobiliario deteriorado, y la mejora y reposición de elementos auxiliares y accesorios de baño. También incluye el pintado exterior e interior de estas infraestructuras y la incorporación de medidas que mejoren su resistencia al ambiente marino y el uso intensivo. Para ello, la Autoridad Portuaria ha reservado una partida inicial de 131.696 euros.

Sistema de lectura de datos identificativos

La tercera de las licitaciones impulsadas por el Puerto de Las Palmas para mejorar esta zona de atraques en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es la contratación del suministro, instalación, integración y servicio de mantenimiento del sistema de lectura de los datos identificativos de las embarcaciones, una actuación que ha sido adjudicada a la empresa Gemed Soluciones por 77.614 euros, sin incluir el IGIC. Ahora, la empresa dispone de un plazo de cuatro meses para dotar a la Dársena de Embarcaciones Menores de estos dispositivos.