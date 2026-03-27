El Club LA PROVINCIA inicia nueva etapa con arte y poesía

El Club LA PROVINCIA inicia hoy una nueva etapa con la inauguración de una exposición del alumnado de la Escuela de Arte Luján Pérez, que abre sus puertas esta tarde, a las 18.00 horas, y que mezcla arte y poesía en homenaje al centenario de la muerte del poeta Alonso Quesada.

Los artistas que intervienen se acercan al legado del escritor a través de diferentes estilos pictóricos, que podrán admirarse hasta el próximo 17 de abril, de lunes a viernes, entre las 18.00 y 20.00 horas.

Patrocinado por Canaragua, este proyecto expositivo titulado Alonso Quesada, una inspiración reúne 22 trabajos realizados por Alby Guerra, Birgitta Edenborg, Alejandro Stock, Juan Báez, Orlando Hernández, Manolo García, Claudia Díaz, Juan Cabrera, Mar Guillén, Juan Guillermo Manrique, Sara Delisau, Rosa Felipe, Francisco Ramírez, Susana Pérez, Gema Sánchez, Juan Cabrero, Carmelo García, María Luisa Tray, José Riquelme, Davide Abbati, Salvador Sánchez y Yolanda Pérez.

En lo que respecta al aspecto artístico, la Escuela Luján Pérez constituye una de las instituciones artísticas más emblemáticas de Canarias, especialmente en el ámbito de la formación plástica y la renovación cultural del archipiélago en el transcurso del siglo XX. Desde sus inicios, la Escuela Luján Pérez se caracterizó por su carácter innovador. Frente a los métodos convencionales basados en la copia y la repetición, promovió la experimentación, la observación directa de la naturaleza y la interpretación personal de la realidad.

En la parte literaria, la muestra rinde tributo a una de las figuras más representativas de la literatura hecha en Canarias del siglo XX que formó parte de la denominada Generación de los Tres, junto a Tomás Morales y Saulo Torón. La obra de Alonso Quesada se caracteriza por una mirada crítica, irónica y profundamente humana de la realidad. En su literatura reflejó la vida cotidiana de la sociedad canaria de su época. También abordó temas como la burocracia, la monotonía laboral y la frustración personal. Entre sus obras más conocidas destaca Crónicas de la ciudad y de la noche en la que retrata el ambiente de Las Palmas. También escribió poesía, narrativa y teatro, con gran versatilidad.

Por su parte, las instalaciones del Club LA PROVINCIA, situadas en la calle León y Castillo, 39, han experimentado una importante transformación para contar con dos grandes salas diáfanas, donde se dedicará una para exposiciones y otra para eventos.

El Club LA PROVINCIA fue creado como Club Prensa Canaria en febrero de 1980 y constituye una de las instituciones socioculturales más relevantes de Las Palmas de Gran Canaria. Su trayectoria está profundamente vinculada a la evolución de la vida social de la isla, configurándose como un espacio de encuentro, debate y difusión de ideas. Su origen se remonta, en la segunda mitad del siglo XX, a un contexto en el que el desarrollo de los medios de comunicación comenzaban a consolidarse como pilares fundamentales de la sociedad moderna.

Lugar: Club LA PROVINCIA, calle León y Castillo, 30, Las Palmas de G.C.

Hora: 18.00 horas